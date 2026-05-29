MLB》塞揚王牌5.1局飆10K還「問天」！國中墊底海盜不敵小熊

史基斯本場主投5.1局飆出10次三振，但最後仍吞下敗投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎小熊的海盜，自家塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）繳出5.1局1分責失並投出10次三振的表現，但仍因球隊打擊狀況不佳，最終讓投手「問天」吞敗，球隊也以2：7輸球，持續在國聯中區墊底，雙方4連戰系列賽各拿2勝。

史基斯本場比賽投出8上8下有個好的開始，雖然3局上半投出保送後，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）緊隨其後擊出安打，但要繼續搶佔二壘卻失敗，讓投手最終安全下庄。

請繼續往下閱讀...

4局上半，史基斯先是投出保送並被敲安迎來危機，然而最後還是被鈴木誠也擊出安打失掉分數，不過進到5局上找回狀態，送給小熊打者連3K。

續投第6局時，史基斯先抓到第1個出局數，但隨後對戴維斯（Henry Davis）丟保送，三壘手卡里漢（Tyler Callihan）還發生傳球失誤，最後甚至讓哈普（Ian Happ）敲出帶有打點的安打，迫使海盜啟用牛棚換上蒙哥馬利（Mason Montgomery）拆彈，雖然還是讓鈴木誠也打出滾地球擠回分數，但未再將傷害擴大。

史基斯今天用103球完成5.1局，被敲出4支安打失掉3分（1分自責分），狂飆10次三振且投出3次保送，直球均速與極速分別來到97.4英里（約156.8公里）與99.4英里（約160公里），這也是他本季第2場繳出雙位數奪三振的比賽。

投手展現壓制力，但打擊端卻未能給予幫助，前5局海盜遭到小熊先發瑞伊（Colin Rea）壓制1分未得，6局下半才靠著首名打者雷諾斯（Bryan Reynolds）敲出本季第5轟打破鴨蛋，且卡里漢也在壘上有人時擊出二壘安打，將比數追進至1分差距。

有望幫助史基斯逃敗，但牛棚卻失手，海盜第3任投手畢多伊斯（Brandan Bidois）一上來雖送2出局，但被敲出安打後面對到哈普重砲一擊夯出2分砲，再加上捕手戴維斯還在二、三壘有人時出現捕逸，讓小熊這半局攻下3分。

9局上半海盜再換上拉米瑞茲（Yohan Ramírez）仍無法壓制被攻佔二、三壘，柏格曼（Alex Bregman）擊出一壘手方向滾地球後傳本壘，主審一度判定出局，但經過電視輔助判決後改判為得分，而自家打線依舊貧弱，最終只能讓史基斯吞下本季第5敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法