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MLB》與鄧愷威共築最強先發！太空人右投奪第7勝防禦率1.34寫紀錄

2026/05/29 10:59

阿里格蒂。（美聯社）阿里格蒂。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今與遊騎兵4連戰最終戰，靠著26歲右投阿里格蒂（Spencer Arrighetti）6局失1分優質先發，終場5：1擊敗遊騎兵，系列賽拿下3勝1敗，近7戰猛掃6勝。

阿里格蒂今天先發面對遊騎兵，在外野手史密斯（Cam Smith）1局下沒收尼莫（Brandon Nimmo）陽春砲的美技幫助下，最終主投6局被敲3安包含1轟只失1分，送出3次三振，另有1次保送，奪下本季全隊最多第7勝，防禦率1.34也更勝鄧愷威的2.19，為全隊最佳（至少8場出賽）。

阿里格蒂今年從3A開季，然而在王牌布朗（Hunter Brown）等不少輪值主力相繼受傷之下，被拉上大聯盟支援，結果卻成為太空人最強先發投手，與台灣強投鄧愷威組成目前太空人最穩定的2位戰力。根據《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）指出，阿里格蒂本季前8場先發防禦率1.34，隊史只有7人比他還要低。

在阿里格蒂好投壓制遊騎兵後，太空人明天將與目前暫居國聯中區龍頭的釀酒人展開系列賽，將派出鄧愷威先發，對上25歲新秀右投克勞（Coleman Crow）。

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

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