MLB》洋基「法官」跌至第7名！台美混血巨星卡洛爾打者實力榜登頂

大聯盟官網更新打者實力排行榜。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布最新打者實力排行榜，也是今年球季第5次，上次重返第1名寶座的洋基當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge），本次排名一口氣下滑至第7名；先前未進榜的響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），則高居本次排名之冠。

上次重返打擊實力榜第1名的賈吉，本次跌至第7名。官網指出，賈吉的火力依舊強大，但以他的標準來看確實有所下滑，截至美國時間週二，他近14場只有1轟，也讓他的攻擊指數驟降至0.949，然而賈吉仍是大聯盟全壘打與攻擊指數名列前茅的強打，所以這可能只是暫時低潮，下次看到他重回榜單前列也不足為奇。

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至於號稱「三壘安打之王」的卡洛爾，上次排名未進榜，本次直接爆衝至第1名王位，不光只是他驚人的三壘安打能力。官網指出，卡洛爾自上次排名以來整體狀況相當火燙，截至美國時間週二的11場比賽打擊率高達0.400，攻擊指數更達1.226，敲出4支三壘安打與2轟，而他本季的攻擊指數截至美國時間週三也來到0.964，高居大聯盟第3。

本次打擊實力榜再度大洗牌，1至10名分別為卡洛爾、太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez），費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）、運動家柯茲（Nick Kurtz）、國民伍德（James Wood）、紅雀沃克（Jordan Walker）、賈吉、大都會索托（Juan Soto）、響尾蛇馬提（Ketel Marte）、雙城巴克斯頓（Byron Buxton）。除了阿瓦瑞茲、史瓦伯、沃克與賈吉以外，其他人上次皆未進榜。

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