劉宛渝2026射擊世界盃奪金再創新紀錄 嘉市府貼紅榜喝采

劉宛渝（右三）2026世界盃奪金並刷新世界紀錄，嘉義市政府貼紅榜喝采。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣射擊好手劉宛渝日前勇奪「2026射擊飛靶世界盃」金牌，刷新世界紀錄，嘉義市政府教育處長郭添財日前到劉宛渝家貼紅榜，為她精湛的表現喝采，因為她讓世界看見台灣、嘉義，是嘉義市的驕傲。

嘉義市長黃敏惠在2024年曾與劉宛渝見面，她回憶說，宛渝2024年站上巴黎奧運殿堂，雖留下些許遺憾，但她並未停下腳步，而將失落化為持續突破的動力，當時市府給予勉勵、肯定她的努力，鼓勵她持續為國爭光，如今在2026年世界盃賽事再度突破自我，刷新世界紀錄，她的堅持與努力終於開花結果。

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郭添財說，劉宛渝從嘉北國小、北興國中、興華高中都在嘉義市接受培育與成長，代表台灣征戰國際賽事屢創佳績；2018年雅加達亞運拿下女子不定向飛靶第5名，同年於科威特亞錦賽奪得混合不定向飛靶金牌。2019年再於拿坡里世界大學運動會勇奪混合不定向飛靶銀牌及女子不定向飛靶金牌，2024年則於科威特亞錦賽摘下女子不定向飛靶金牌，展現穩定且卓越的實力。

教育處表示，市府將持續完善基層體育環境，成為選手最堅強後盾，期盼劉宛渝未來持續邁向名古屋亞運及2028洛杉磯奧運，再次披上台灣隊戰袍，為台灣與嘉義射下更多榮耀。

劉宛渝（右）不斷堅持努力下，持續突破自我，在國際賽事奪金，讓國際看見嘉義。（嘉義市政府提供）

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