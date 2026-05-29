自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》阿庫尼亞大滿貫 勇士打爆紅襪獨走國東

2026/05/29 10:53

阿庫尼亞擊出滿貫全壘打。（法新社）阿庫尼亞擊出滿貫全壘打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天客場與紅襪進行3連戰最終戰，本場比賽勇士靠著球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）六局上的滿貫砲拉開比數，終場10比2大勝紅襪，戰績持續在國聯東區獨走。

勇士、紅襪兩隊今天分別在第四局攻下2分，六局上勇士攻勢再起，抓緊紅襪兩位牛棚庫勒姆（Danny Coulombe）、韋瑟特（Greg Weissert）不穩，先是靠著滿壘保送擠回1分，接著阿庫尼亞擊出飛過綠色怪物的滿貫砲，單局吃下5分大局，一舉奠定勝基。

七局上哈里斯（Michael Harris II）、九局上阿爾比斯（Ozzie Albies）分別打出陽春砲、2分砲，讓勇士繼續拉開比數，終場8分之差獲勝，此輪3連戰拿下2勝。

此戰勇士派出「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）先發，面對老東家塞爾繳出5局8次三振、僅失掉2分好投；贏球後勇士戰績38勝19敗，繼續坐穩國聯東區龍頭。

紅襪目前在美聯東區墊底，今天輸球後主場戰績僅9勝19負，讓現場球迷看不下去，比賽期間一度高喊「賣掉球隊」的聲音。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中