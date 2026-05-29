MLB》阿庫尼亞大滿貫 勇士打爆紅襪獨走國東

阿庫尼亞擊出滿貫全壘打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天客場與紅襪進行3連戰最終戰，本場比賽勇士靠著球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）六局上的滿貫砲拉開比數，終場10比2大勝紅襪，戰績持續在國聯東區獨走。

勇士、紅襪兩隊今天分別在第四局攻下2分，六局上勇士攻勢再起，抓緊紅襪兩位牛棚庫勒姆（Danny Coulombe）、韋瑟特（Greg Weissert）不穩，先是靠著滿壘保送擠回1分，接著阿庫尼亞擊出飛過綠色怪物的滿貫砲，單局吃下5分大局，一舉奠定勝基。

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七局上哈里斯（Michael Harris II）、九局上阿爾比斯（Ozzie Albies）分別打出陽春砲、2分砲，讓勇士繼續拉開比數，終場8分之差獲勝，此輪3連戰拿下2勝。

此戰勇士派出「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）先發，面對老東家塞爾繳出5局8次三振、僅失掉2分好投；贏球後勇士戰績38勝19敗，繼續坐穩國聯東區龍頭。

紅襪目前在美聯東區墊底，今天輸球後主場戰績僅9勝19負，讓現場球迷看不下去，比賽期間一度高喊「賣掉球隊」的聲音。

GRAND SLAM OVER THE GREEN MONSTER FOR RONALD ACŨNA JR.pic.twitter.com/3PuU8pNy7N — MLB （@MLB） May 28, 2026

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