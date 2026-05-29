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MiLB》腰椎發炎進傷兵名單 大都會日本強投復健賽3.2局飆5K

2026/05/29 11:19

千賀滉大。（資料照，路透）千賀滉大。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕目前效力紐約大都會的日本強投千賀滉大，在小聯盟3A進行第2場復健賽，對上國民3A先發3.2局投出5次三振，失掉2分自責分無關勝敗。

現今33歲的千賀滉大，今年迎來旅美生涯第4個賽季，但本季5場先發就吞下4敗，防禦高達9.00表現不理想，甚至在美國時間4月28日因腰椎發炎被放入15天傷兵名單，至今仍在透過復健賽找回手感。

千賀滉大在首局有個好的開始，面對前3棒通通送出老K，但在2局下半1出局後狀態開始走鐘，先是投出觸身球並被敲安，隨後投出暴投讓跑者攻佔二、三壘，甚至還連續兩棒投出保送，並被對手擊出高飛犧牲打共失2分。

3局下的投球即便被敲出安打，但仍順利完成該半局，但進到4下1出局時，一壘手克里福德（Ryan Clifford）發生守備失誤，隨然千賀很快抓到2出局，但接連被2名打者擊出安打再掉分數，也讓教練團決定啟用牛棚，接替的葛伯（Joey Gerber）也順利拿下第3出局。

千賀滉大先發主投3.2局，用球數80球有41顆好球，被敲4支安打失掉3分（2分自責分），送出5次三振與2次保送。目前千賀2場復健賽總計7局的投球失掉5分，其中4分責失分，送出7次三振與3次保送，防禦率4.91。

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