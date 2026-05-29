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NBA季後賽》溫班亞瑪回穩砍28分 馬刺大勝雷霆逼出第7戰

2026/05/29 11:08

溫班亞瑪。（路透）溫班亞瑪。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕背水一戰的馬刺今天全隊將士用命，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）砍下全場最高28分，且全隊轟進15顆三分球，終場就以118：91大勝雷霆，系列賽扳成3：3，成功逼出第7戰。

馬刺前役因為溫班亞瑪熄火，打得相當艱辛，讓雷霆先以3：2聽牌。今天回到主場再戰，無路可退的馬刺在首節找到外線準星，單節全隊投進8顆三分球，取得領先優勢。

次節馬刺一度擴大到雙位數領先，但雷霆也非省油的燈，這節尾聲靠著吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）罰球、華勒斯（Cason Wallace）三分球迎頭趕上，半場打完暫時以53：60落後。

溫班亞瑪今天找回手感，上半場就投進4顆三分球，進帳全場最高22分，成為球隊領先關鍵，雷霆方面以華勒斯11分最佳。

易籃後，雷霆曾陷入多達7分鐘的得分荒，馬刺也趁勢打出15：0攻勢，3節打完已經取得超過20分的領先。勝負大致底定的情況下，兩隊主力也相繼退場，馬刺成功延長戰線。

馬刺今天團隊命中率47%，5人得分上雙，溫班亞瑪繳出全場最高28分、10籃板，替補上陣的哈波（Dylan Harper）進帳18分次之；雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大貢獻全隊最高15分，但團隊命中率只有37%不及馬刺。

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