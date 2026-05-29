MLB》不是防禦率0.82的大谷翔平！洋基名將點名費城人王牌領跑塞揚

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季交出5勝、防禦率僅0.82，力爭國聯塞揚獎。但洋基名將沙巴西亞（CC Sabathia）在美國《ESPN》的節目中提到，認為費城人王牌左投C.桑契斯（Cristopher Sánchez）目前是競爭國聯塞揚獎的領先者。

大谷翔平本季先發9場，拿到5勝2敗、防禦率僅0.82，共投55局賞61次三振，被打擊率0.147，每局被上壘率韋0.82。由於大谷的投球局數尚未達成規定局數，因此無法擠進防禦率排行榜。

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《ESPN》知名記者帕桑昨天在社群媒體X上發文提到，國聯本季最誇張的投球表現簡直太扯了：大谷翔平的防禦率0.82、被OPS（整體攻擊指數）僅0.447；C.桑契斯的防禦率1.47，連續44.2局無失分；米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski，釀酒人火球新星）的防禦率1.83，64局飆100次三振。

今天《ESPN》的節目中談到國聯塞揚獎競爭時，沙巴西亞表示，「我認為目前是C.桑契斯，因為他已經連續44局沒有失分了...他所有球種都能壓在低角度位置。當其他投手都試圖攻擊好球帶高角度時，他卻能精準掌控低角度球路。而且他幾乎不會投出保送。看他投球真的非常享受。」

沙巴西亞也提到大谷翔平的表現，「昨晚他投出6局無安打，但也出現了4次保送。」沙巴西亞說，「國聯有非常多優秀的投手。我很期待看到這場競爭在夏季尾聲時會如何發展下去。」

MLB HOFer CC Sabathia joins SportsCenter to talk NL Cy Young Award race and Fanatics Fest with @KevinNeghandi pic.twitter.com/rzkjhYCwuc — SportsCenter （@SportsCenter） May 28, 2026

C.桑契斯。（資料照，法新社）

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