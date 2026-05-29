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法網》兩年都5盤大戰吞下苦澀敗仗 辛納被媒體問感覺有何不同

2026/05/29 11:33

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕去年在決賽敗給艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），吞下苦澀敗仗，今年在次輪又爆冷輸給阿根廷塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo），辛納（Jannik Sinner）在法國網球公開賽的奪冠之路再次受阻，但他強調，這兩場失利並無從比較。

這兩場都是力戰五盤輸球，賽後被媒體問到心情的差異，辛納說：「這兩件事完全無從比較，去年我是向著冠軍獎盃全力拚搏，只有站上決賽賽場才有資格去談論成敗，本屆賽事開打前，我就清楚自己所處的位置和外界的期待，但結果就是如此，還有不少義大利選手留在本屆法網賽場，願他們能打出好成績，我會重整旗鼓，在溫網賽場回歸。」

過往也出現比賽期間身體不適，被問及這次有何不同？辛納表示：「其實很難界定，今天的狀況和以往截然不同，是多重因素疊加導致的。以往遇到困境時，我多少能調整狀態、找到應對辦法，但今天我徹底提不起勁，人終究不是機器，不可能永遠保持完美狀態、從不失手，但事已至此，順其自然就好。」

辛納表示，考慮6月底溫布頓錦標賽衛冕前放棄草地暖身，「我很可能不會參加草地賽事，我真的需要休息一段時間，好徹底恢復過來，包括精神上，然後再重新投入工作。」

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