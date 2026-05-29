中職》王牌離隊激發競爭效應 樂天本土輪值勝率竟100％

黃子鵬。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕即便今年告別黃子鵬，樂天桃猿本季本土先發戰力突飛猛進，曾家輝、陳克羿和劉家翔的組合尚未吞過敗投，防禦率是全聯盟最佳的2.26，而邱駿威亦是本季牛棚中的驚奇土投之一，出賽11場防禦率仍是0，跟過往開季慢熱的特性有很大的差別。

樂天桃猿本土投手本季防禦率2.70，全聯盟僅輸給味全龍的2.38，牛棚中的不少戰力都是高中畢業出身的投手，包含朱承洋、林子崴、王志煊、莊昕諺、邱駿威、賴胤豪和舒治浩，又以邱駿威為進步最多，即便前天受隊友守備失誤牽連被打成敗投，本季防禦率仍是0。

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在2021年選秀以第2指名加入樂天，邱駿威生涯於4月、5月防禦率都破4.5，他知道自己前幾年慢熱，只要前一場表現不好，總是會影響到下一場，「今年想法比較正面，每一天都是新的一天，用這種想法去比賽。」

目前樂天牛棚的9名投手，有多達7人高卒出身，連先發輪值的3名投手，包含陳克羿和劉家翔也都是高卒，邱駿威也有發現這種現象，「看到跟自己年紀差不多的人，表現這麼好，自己會想要跟上，甚至超越他們。」

黃子鵬跟曾仁和離隊，邱駿威認為也讓劉家翔和曾家輝等人競爭意識更強，畢竟學長不在了，必須由中、新生代扛起，「我覺得他們做得很好，我自己也會想要在牛棚幫球隊做出貢獻。」

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