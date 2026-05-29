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PLG》盧峻翔年度MVP 3連霸史上第一人！領航猿3人入選年度第一隊

2026/05/29 12:12

盧峻翔奪年度MVP。（PLG提供）盧峻翔奪年度MVP。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕 P. LEAGUE+ 今公佈 2025-26球季年度MVP、年度洋將及年度第一隊，桃園璞園領航猿的盧峻翔成為聯盟史上第一位完成年度MVP 3連霸的球員，年度洋將則由年度阻攻王兼年度防守球員的伯朗蟬連，年度第一隊本季領航猿依舊有3名球員入選仍居各隊之冠。

盧峻翔本季再次用亮眼的表現證明年度MVP的好身手，平均18.5分排聯盟第3並且為非外籍球員最高，也在本季達成PLG歷史上⾸位例⾏賽總得分突破2000分的球員。此外，盧峻翔本季也達成⽣涯⾸次單⽉最有價值球員3連霸的成就、累積⽣涯9次單⽉最有價值球員也是聯盟紀錄。如此出色的表現，幫助盧峻翔在28張選票（包含球迷的2張選票）拿下27張5分、以總分135分成為聯盟史上首位年度MVP 3連霸的球員

2025-26球季年度MVP前 3 名得分如下：

盧峻翔 （領航猿） 135分

谷毛唯嘉 （獵鷹） 59分

李家慷 （領航猿） 30分

年度第⼀隊⽅⾯，年度MVP盧峻翔（⽣涯第4次聯盟史上最多紀錄）、領航猿的李家慷（⽣涯第2次）和台鋼獵鷹的⾕⽑唯嘉（⽣涯第2次）撐起後場組合，其中盧峻翔及谷毛唯嘉都是全票獲選。前場的部分，年度洋將伯朗（⽣涯第2次）同樣⼊列，另⼀位前場是富邦勇士的莫巴耶（⽣涯⾸次），他本季繳出平均15.7分、7.2籃板、2.3助攻、1.3阻攻，攻防全面進化讓莫巴耶獲得媒體青睞入選年度第一隊。

年度第一隊入選名單。（PLG提供）年度第一隊入選名單。（PLG提供）

年度洋將方面，伯朗本季繳出平均14.9分、8籃板、2.1助攻、1.3抄截、1.9阻攻，充分展現他攻守兼備的全方位能力，更讓他一舉拿下年度阻攻王、年度防守球員及年度防守第一隊，而在年度洋將的票選中，伯朗在28張選票（包含球迷的2張選票）拿下18張5分、以總分105分成為聯盟史上首位蟬連年度洋將的球員。

2025-26球季年度洋將前 3 名得分如下：

伯朗 （領航猿） 105分

古德溫 （勇士） 78分

阿提諾 （領航猿） 26分

翟蒙 （獵鷹） 26分

伯朗獲選年度洋將。（PLG提供）伯朗獲選年度洋將。（PLG提供）

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