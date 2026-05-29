世足》2天從4千人變百萬粉絲追蹤 最不為人知的紐西蘭足球員瞬間爆紅！

佩恩。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕即將代表紐西蘭征戰2026美加墨世界盃足球賽的佩恩（Tim Payne），從原本4000人追蹤人數，突然成為紐西蘭百萬紅人，讓他直呼「太瘋狂了」，而這波爆紅熱潮，起因於一名網紅發起的「衝粉行動」。

根據外媒報導，名為「elscarso」的網紅史卡辛尼表示，他特地查遍所有世界盃參賽國球員，試圖找出「最不為人知」的參賽者，最後發現來自分在G組的紐西蘭隊佩恩粉絲數不到5000人，因此決定號召網友替他衝高人氣，在影片中呼籲球迷：「去按爆他的貼文、留言支持他，讓全世界都認識這位球員。」

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短短兩天內，佩恩的Instagram追蹤數從4000人突破100萬人，不僅暴增超過250倍，更一舉成為紐西蘭追蹤人數最多的足球員，目前正在美國佛羅里達州隨隊備戰世界盃的佩恩也發文向球迷致謝，他先以西班牙文表示感謝，並幽默提到：「請原諒我的西班牙文，我還在Duolingo學習中。」隨後他再以英文寫道：「首先，我真的非常感謝大家。瓦倫（史卡辛尼），過去48小時實在太瘋狂了。」他也表示，自己很榮幸能代表國家參加世界盃，並感謝來自全球各地球迷的支持與愛護。

如今，佩恩的Instagram粉絲數已超越紐西蘭國家隊（All Whites）官方帳號，以及隊長伍德（Chris Wood）的16.2萬。

紐西蘭本屆世界盃將在小組賽迎戰伊朗、埃及與比利時，力拚晉級淘汰賽資格。

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