棒球》台北市立棒球場紀念碑落成 周思齊感動喊：這裡就是我們的家

「臺北好球 世代交棒」市立棒球場紀念碑（記者田裕華攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立棒球場承載許多棒球人記憶，棒球名將周思齊在引退賽上表示應飲水思源，希望能設立紀念碑。台北市政府從善如流，紀念碑於今（29）日在台北市立棒球場原址的台北小巨蛋舉行落成儀式。周思齊也感動表示，金窩、銀窩都比不上自己的狗窩，「這裡就是我們的家」。

北捷遊憩公司表示，此次活動不僅僅為紀念碑落成儀式，更希望透過「歷史記憶」、「世代傳承」與「城市行銷」三個面向，讓台北小巨蛋不只是演唱會場館，更成為承載城市記憶與情感的文化地標。

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紀念碑地磚作品以「本壘板」造型作為核心概念，象徵每一場比賽的起點與終點；壁面浮雕則融合昔日棒球場宮殿式正門意象，在右側更重現早年球迷「攀上燈塔看棒球」的經典歷史畫面；飛越天際的棒球意象，象徵從1959年穿越到2026年的台北小巨蛋，串聯台北棒球的過去、現在與未來。現場並設置歷史碑文與QR Code數位導覽，讓民眾進一步閱讀台北棒球發展故事，延伸城市記憶體驗。

今日活動，由味全龍啦啦隊「小龍女」結合北捷遊憩公司量身創作之主題曲熱力開場，也邀請資深球評曾文誠、傳奇球員呂明賜與黃平洋等人到場見證。此外，現場也邀請東園國小、福林國小、長安國中、重慶國中、大理高中及臺北市立大學棒球隊參與象徵性的「榮耀交棒」儀式，由東園國小及福林國小代表接受象徵傳承的球棒信物，展現棒球精神與夢想的世代延續。

蔣萬安回憶，32年前他透過收音機收聽比賽，聽到台北市立棒球場滿場熱情球迷高喊「我們要巨蛋」，32年後他成為台北市長，台北有了巨蛋，更設立紀念碑，希望大家飲水思源不忘本；他說，這不只是「立一座紀念碑」，更是讓當年的感動得以被看見、被記住，也是對台灣棒球英雄們最深的致敬，棒球不只是運動，更是永不落幕的世代傳承。

周思齊說，立碑真的不容易，這不只是立碑，更是要表達棒球在台灣人心中，所代表無數的記憶傳承，有人會說對市立棒球場印象是醜醜的，但這不就是我們的家嗎？金窩、銀窩也比不上自己的狗窩，這就是我們的家，大聯盟道奇隊還曾經來這邊比賽過，但很多人不記得了，立碑就是希望過往輝煌能夠被保存下來，感謝市府以及議員陳炳甫的大力幫忙。

「臺北好球 世代交棒」市立棒球場紀念碑落成記者會，球星周思齊致詞。 （記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安出席「臺北好球 世代交棒」市立棒球場紀念碑落成記者會，會後並在紀念碑前一同與球星周思齊合影。 （記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安出席「臺北好球 世代交棒」市立棒球場紀念碑落成記者會，會中與球星周思齊合影。 （記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安出席「臺北好球 世代交棒」市立棒球場紀念碑落成記者會，會中並與所有來賓合影。 （記者田裕華攝）

「臺北好球 世代交棒」市立棒球場紀念碑落成記者會，會中資深球評曾文誠致詞。 （記者田裕華攝）

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