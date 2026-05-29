日職》徐若熙重返一軍在即 日媒解析「投手板站位改變」成進化關鍵

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在歷經月初在一軍的慘烈先發敗仗後，徐若熙收起當時不甘心的淚水，在二軍進行超過3週的調整，如今日媒報導他將在軟銀鷹今起和廣島鯉魚的主場交流系列賽回歸，更有日本資深自由記者深度報導他在二軍進行的調整，點出「投手板站位改變」成為進化關鍵。

軟銀在上週五（22日）於福岡巨蛋推出「HAWKS ASIAN DAY」（鷹亞洲日）活動，當時味全龍「小龍女」成員李多慧、小映、林襄等啦啦隊成員還受邀參與，且球團更在三壘側設置舞台，以台式加油風炒熱氣氛。只是當天曾是「龍之子」的徐若熙並不在一軍，而是在山口縣由宇球場進行二軍先發登板，並對廣島繳出僅用87球投完9局僅被敲2安並飆出10K的「梅達斯完封勝」。

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徐若熙展現在二軍調整後的成效，還獲得投手教練倉野信次的肯定表示：「雖然對手是二軍，但整體看來，我認為他已經恢復到能在一軍競爭的狀態了。」回顧徐若熙在4日對西武先發4局被敲14安（含2轟）的內容，就連他在中職母隊味全龍總教練葉君璋都曾指出，「徐若熙的球速有投出來，他一定認為自己的狀況超好」，只是結果不如預期產生挫折感，才會出現情緒低落在場邊落淚。

長期採訪軟銀的日本資深自由記者田尻耕太郎，也有重新觀看那場比賽，結果發現徐若熙的變化球幾乎被連續痛擊，從渡部聖彌第1局相中滑球敲安，奈文第1發全壘打也是滑球，林安可打的是曲球，平澤大河與小島大河則對變速球敲安，而奈文在2局的第2轟，同樣也是鎖定變速球。田尻直言，那種被打的方式不對勁，「甚至讓人覺得西武打線的揮棒像是早已胸有成足」，並指出職棒固然在場上是力量的對決，另一方面也是建立在龐大數據分析的腦力戰，甚至還有能看穿投球動作細節和習慣的專門人士。

儘管徐若熙實際上做出什麼改變，球團並不能透露太多細節，但田尻進一步採訪軟銀二軍教練團，也得知徐若熙在調整期間嘗試新的改變，「原本他站在投手板偏一壘側的位置，先改成偏三壘側，但在（15日）對歐力士二軍之戰，又逐漸微調，最後落在偏中央的位置。正是在這個新站位下，他對廣島二軍投出梅達斯級別的壓制好投。」

軟銀二軍教練指出，「這樣的調整能更有效發揮徐若熙原本擁有的球種，結果在控球上確實改善很多。」此外，改變在投手板的站位，也會改變打者看到球的角度，某種程度上也成為對應對手情蒐研究的方式之一。

軟銀今起和廣島三連戰的首場先發投手由大關友久出任，徐若熙有機會扛下明或後天的先發任務，他在二軍繳出完封勝後僅表示，「希望在一軍也能投出同樣的結果。現在不想想太多，就是專注在自己該做的事情上。」

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