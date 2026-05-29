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MLB》擔綱經典賽美國隊牛棚要角 紅襪強力後援左膝發炎進IL

2026/05/29 13:50

惠特洛克。（資料照，美聯社）惠特洛克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕波士頓紅襪今天將強力後援惠特洛克（Garrett Whitlock）放入15天傷兵名單，原因為左膝發炎，起始時間將回溯至美國時間25日。

惠特洛克最近一次出賽是星期一對上雙城，當時他在6局上半2人出局登板，接連被馬丁（Austin Martin）與李伊（Brooks Lee）擊出安打掉分，最後三振拉納克（Trevor Larnach）完成該半局，吞下1次救援失敗，他在週四表示，那場比賽首次熱身投球時支撐腿出現滑動，導致膝蓋過度伸展，最終受傷進入IL。

下個月將滿30歲的惠特洛克，在今年是世界棒球經典賽美國隊的一員，4場出賽3.1局投球飆5K僅失1分，還有1次救援成功，回到母隊紅襪累積20場出賽，19.2局送出25次三振，戰績3勝1敗9中繼，防禦率3.20，標準化防禦率（ERA+）與獨立防禦率（FIP）分別為126與2.76。

為了填補惠特洛克的空缺，紅襪從小聯盟3A拉上薩馬涅戈（Tyler Samaniego），他本季在小聯盟4場出賽，防禦率5.68，有1次中繼成功，不過他今年在大聯盟的表現出色，18場出賽同樣也有1中繼點，防禦率只有1.04。

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