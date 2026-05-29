轟政府平時互踢皮球、奪冠才蹭光環 藍委拋電子競技運動發展基本法

國民黨立委羅廷瑋（左2）、葛如鈞（右2）等人召開「開創台灣電競新格局 莫讓台灣之光止於奪冠榮耀《電子競技運動發展基本法》勢在必行！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

〔記者羅國嘉／台北報導〕為翻轉台灣電競產業困境，國民黨立委羅廷瑋、葛如鈞今（29）日召開記者會，直指政府總在選手奪冠時搶蹭「台灣之光」光環，產業需要制度支持時卻任由各部會互踢皮球、權責不清；因此呼籲政府儘速推動「電子競技運動發展基本法」，正視電子競技發展的制度缺口，讓台灣電競不只停留在奪冠時的掌聲，而能建立長期、穩定、完整的發展環境。

羅廷瑋指出，每當台灣選手在國際大賽奪冠，政府總是搶著發文高呼「台灣之光」，但當聚光燈熄滅，想投入電競的年輕人仍須面對社會的不理解，這正是台灣電競發展最需要被翻轉的地方。「台灣不是沒有實力」，早年有台北暗殺星（TPA）拿下世界冠軍，台灣更是全球硬體科技強國，卻長期缺乏完整制度支持。

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羅廷瑋以南韓經驗為例，南韓早在2012年便制定「電子競技振興法」，讓電競發展有明確法律基礎，進而在媒體、場館與觀光創造巨大經濟價值。反觀台灣，產業界若要舉辦國際賽事或爭取跨國投資，常面臨政策零散等困境，在運動部、數發部、經濟部與文化部等部會間遭互踢皮球，只會讓產業失去耐性，將數位產值與商機送到國外。他強調，基本法與運動產業發展條例不衝突，旨在補足現行缺少的政策方向、人才培育與賽事支持。

葛如鈞則指出，電競所使用的設備與硬體供應鏈都與台灣高度相關，若世界上有任何一個國家最有資格推動電競基本法，絕對是非中華民國莫屬。一場電競比賽背後包含策略、數據分析與國際行銷，正是台灣發展軟體產業與國際競爭力所需要的核心條件。

葛如鈞提到，電競已逐漸走進國際賽事體系，且近年「銀髮電競」逐漸受到關注，可成為高齡化社會中世代交流的一種方式。對於學生參與，他呼籲政府應主動撕掉「沉迷遊戲」等錯誤標籤，支持學校建立專業的練習場館與社團空間。電競是青年、科技、教育與產業政策的一環，推動基本法是希望將其正式納入國家運動與產業發展體系。

中華民國電子競技運動協會主任秘書馮元愷表示，電競在運動項目中具有高度特殊性，其項目內容汰換率高，難以完全以一般運動法規定義，因此非常支持基本法推行。#

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