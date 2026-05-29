NBA季後賽》溫班亞瑪賽前穿「少林裝」 隊友一看就知道他要爆發了

溫班亞瑪賽前身穿綠色長袍、神似是少林裝的打扮。（取自馬刺隊官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部決賽第六戰，馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天交出28分、10籃板、3火鍋的成績，幫助馬刺以118比91大勝雷霆，逼出系列賽G7生死戰。溫班亞瑪賽前身穿綠色長袍、神似是少林裝的打扮，引起球迷們議論。

溫班亞瑪賽前的特殊穿搭，馬刺新星哈波（Dylan Harper）就說，「當他穿著那套衣服走進來時，我想每個人心裡都有數接下來會發生什麼事了。」；馬刺後衛瓦賽爾（Devin Vassell）也說，「我賽前看到他的照片時，就知道他已經完全進入狀態了，毫無疑問。」

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被問到賽前的穿搭造型是否向僧侶致敬？溫班亞瑪說，和僧侶完全沒關係，是為了宰牲節。

溫班亞瑪。（法新社）

《ESPN》報導，溫班亞瑪在西部決賽G5賽後沒有接受採訪，但他在休息室向隊友們發表一段充滿激情的談話。

馬刺老將巴恩斯（Harrison Barnes）就說，「看他賽後的態度，以及他在更衣室對全隊說的那些話。當你說出這些話，然後又能用實際行動去證明時，真的會產生影響力。身為一名領袖能夠做到這一點，不只是會說，更能用場上表現去兌現承諾，這是相當罕見的特質。」

溫班亞瑪表示，「我們打出團隊籃球。我們分享球權，並且一如既往地信任比賽計畫。」

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