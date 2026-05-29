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韓職》「如果韓華有王彥程...」NC恐龍教頭讚亞洲外援完成適應期

2026/05/29 13:55

王彥程。（取自韓華鷹IG）王彥程。（取自韓華鷹IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕儘管效力韓華鷹的台灣左投王彥程昨投出旅韓最慘一役，但他今年以「亞洲配額」新制加盟韓職以來的表現仍普獲肯定，昨對手NC恐龍教頭李昊俊就在受訪時以王彥程帶出自家的亞洲外援，表示：「如果韓華有王彥程，那我們對戶田也相當滿意。」25歲的日本投手戶田懷生在適應韓職ABS電子好球帶後，近3場先發繳出2場優質內容。

王彥程以年薪10萬美元加盟韓華，是今年各隊亞洲配額選手中的最低合約，開季至今累計5勝2敗、防禦率3.24的成績受到肯定，而他昨對NC先發的帳面繳出2局就失4分退場最慘內容，所幸靠打線猛攻讓韓華從2：7落後到18：7大勝，也讓他的敗投解套。儘管王彥程昨役表現失常，但至今外界仍肯定韓華在亞洲外援的補強。

韓華前天和昨天作客昌原迎戰NC取得1勝1敗，前天以4：6輸球之戰，NC就是由自家亞洲外援投手戶田懷生先發，他繳出6局失2分的優質內容，儘管無關勝敗，仍讓李昊俊昨賽前特地大讚，「能夠超過5局、甚至投到6局，球速都沒有掉下來。如果韓華有王彥程，那我們對戶田也非常滿意。」

戶田懷生在2020年日職選秀會育成第7輪獲得讀賣巨人指名，去年在一軍出賽2場0勝1敗、生涯累積19場出賽1勝1敗、防禦率5.53，今年以合約總值13萬美元加盟韓職，儘管初登板就奪勝，但接下來5場先發吞4敗，直到14日才拿到第2勝。戶田在被問及近期狀況回升，除了感謝情蒐團隊協助，也認為終於適應ABS系統是關鍵，「季初花了一點時間適應ABS好球帶，但現在已能在好球帶內很有自信地和打者對決。」

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