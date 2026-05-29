畢業季名人開講 清大畢典邀挺台灣隊總教練曾豪駒分享冠軍之路經驗

畢業季名人開講，清大今年畢典邀挺台灣隊總教練曾豪駒，分享邁向冠軍之路的經驗。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕又到鳳凰花開的畢業季節，不少大專院校近期都舉辦畢業典禮，且會邀請名人開講，清華大學明天（30日）舉行畢業典禮，有6670名畢業生，清大也邀請職棒樂天桃猿總教練曾豪駒擔任致詞貴賓，曾豪駒將以帶領台灣隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍的經驗，與畢業生分享逐夢與面對挑戰的歷程。另清華首屆20位醫學生也在今年畢業，接續會進入醫院接受臨床訓練，也成為畢典的另類畢業生。

清大每年畢業典禮都會邀請名人擔任嘉賓致詞，前年邀請資深藝人林青霞開講引發不少爭議，今年學校遲未公布邀請的貴賓人選，也讓畢業生及在校生都在猜測，有不少畢業生都在敲碗希望校方能邀請到輝達創辦人黃仁勳擔任畢典貴賓，但校方今天公布擔任畢典致詞嘉賓是職棒樂天桃猿隊總教練曾豪駒，希望以他帶領台灣隊贏得世界12強棒球賽冠軍的經驗與過程，勉勵學生勇敢邁向人生冠軍之路。不少學生也叫好，認為邀請曾豪駒擔任致詞貴賓比林青霞好，期待聽曾豪駒分享冠軍之路。

請繼續往下閱讀...

清大畢典線上直播連結可參考：https://www.youtube.com/live/VpBU9483HFw?si=gtI7shGisePq2zLo

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法