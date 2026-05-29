MLB》防禦率0.82用刷的？ 專家開酸大谷翔平：他只會欺負弱隊

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平本季繳出5勝、防禦率0.82的優異成績，力拚生涯首座塞揚獎。不過，《ESPN》球評帕克（Rob Parker）卻持反對意見，並在節目上開酸「大谷只會刷弱隊」。

《ESPN》球評帕克日前在大聯盟官方MLB Network節目《MLB Now》中談到「投手大谷」時表示：「我其實沒有對他今年的投球表現感到那麼驚艷，你看看他到底對上了哪些球隊？那些對手根本不夠強，他當然能輕鬆壓制。」

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帕克指出，大谷翔平只和勝率超過5成的球隊交手過2次，其他都是一些不成氣候的弱隊。就算對教士隊投得好，但他們今年打線狀況也很差，像馬查多（Manny Machado）和小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），本季打擊狀態都很低迷。回顧他之前的9場先發，其中有4場的對手是洛磯、巨人還有教士。

帕克也強調，自己知道大谷翔平只能按照賽程來比賽，沒有責怪他的意思，賽程也不是他決定的。但是，所有的評估都應該把這些事情給考慮進去。

大谷翔平本季以二刀流開季，「投手大谷」展現驚人的壓制力，至今先發9場，累積5勝2敗，主投55局飆出61次三振，防禦率是優異的0.82，WHIP為0.82，被打擊率是出色的0.147，目前在最新國聯塞揚獎預測高居第4。

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