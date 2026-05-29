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屏東縣長盃桌球錦標賽今起3天開打 19組800名隊職員熱血參與

2026/05/29 15:54

2026年屏東縣「縣長盃」桌球錦標賽，今（29）日於屏東縣立體育館開打。（圖由屏東縣政府提供）2026年屏東縣「縣長盃」桌球錦標賽，今（29）日於屏東縣立體育館開打。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2026年屏東縣縣長盃桌球錦標賽，今（29）日於屏東縣立體育館開幕，賽事今（29）日至31日一連三天熱血登場，涵蓋社會組、壯年組、學生組團體賽及學生組個人賽，共19組、約800位隊職員參與，全縣桌球好手齊聚球場，以靈活步伐與精湛球技展開激烈攻防，在賽場上全力爭取佳績，展現屏東桌球運動蓬勃發展的能量與活力。

隨著國內外賽事蓬勃發展，桌球運動深受全國喜愛，這項不分年齡、性別的運動，已成為普及率極高的運動項目之一，不僅帶動了全民運動風氣，更孕育出許多優秀的年輕小將，於競技舞台上，選手們憑藉敏捷反應、沉著應戰心理與精準球技，完美詮釋桌球兼具速度與智慧的迷人魅力，吸引著越來越多民眾拿起球拍、投入其中。

屏縣府體育發展中心表示，近年屏東桌球培育成果亮眼，忠孝國小選手羅品宸於今年自由盃桌球錦標賽國小個人賽11歲女子組單打項目榮獲銅牌，展現屏東基層培訓成效。縣府持續落實「四級五區」體育人才培育政策，積極整合學校與訓練資源，完善運動場館及軟硬體設備，強化基層培育與升學銜接，建立完整培訓體系，國小階段由仁愛、忠孝、信義國小銜接至正國中，高中部分除屏東高中外，另規劃115學年於大同高中體育班增設桌球項目，讓選手在求學與訓練銜接上更加完善。

屏東縣積極投入大型體育賽事籌辦與場館建設，展現深厚體育底蘊，並將承辦明（2027）年全國運動會，期盼藉由各項賽事，提升競技環境與城市運動氛圍，屆時也將向全台展現國境之南的熱情活力與卓越運動實力，迎接全國選手齊聚屏東，共同感受南台灣的運動魅力。

縣長盃桌球錦標賽今（29）日盛大開幕，展開一連3天的精彩賽事。（圖由屏東縣政府提供）縣長盃桌球錦標賽今（29）日盛大開幕，展開一連3天的精彩賽事。（圖由屏東縣政府提供）

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