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網球》天后小威6月草地賽復出？傳聞女雙搭檔姆博珂回應了

2026/05/29 16:38

小威廉絲。（資料照，美聯社）小威廉絲。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕各界盛傳44歲的美國傳奇女將小威廉絲（Serena Williams），即將在6月倫敦女王草地賽復出，對此被點名的雙打搭檔姆博珂（Victoria Mboko）公開回應，最後答案應由小威本人宣告。

WTA500等級的倫敦女王草地賽6月8日開打，美國前世界球王羅迪克（Andy Roddick）在自己主持的播客節目《Served》爆料，已退休的同胞小威，屆時將與加拿大19歲新星姆博珂搭檔女雙，角逐這項為溫布頓錦標賽暖身的英國職業盛事。已在法國公開賽打進第3輪的姆博珂，賽後被問到熱門話題並未否認，「我想讓這一刻屬於她，如果她準備好按照自己的意願回歸，那麼就應該由她來宣布。我覺得現在一切都取決於她，取決於她什麼時候準備好回來。是的，這一切都由她決定。」

擁有大滿貫女單23冠的小威，自2022年美國公開賽第3輪失利後未再參賽，如今多家外媒報導她將重出江湖，並已申請倫敦女王草地賽女雙外卡，對此海地與日本混血的前球后大坂直美說：「我覺得這是好事，我會看得很開心，這將吸引人們來看網球比賽，她總能帶來觀眾。大家都知道大小威是我成長過程中的榜樣，所以能再次在賽場上見到她們真是太棒了。」

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