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世足》核心普利西奇深陷進球荒！美國主帥看好他世界盃大爆發

2026/05/29 17:42

美國隊前鋒普利西奇。（資料照，美聯社）美國隊前鋒普利西奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃美國隊王牌前鋒普利西奇（Christian Pulisic）今年陷入進球荒。對此，美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）受訪時表示，對他有信心，因為他是一名「非常特別的球員」。

效力義甲AC米蘭的普利西奇今年無論在俱樂部還是國家隊，都沒有進球的紀錄，已經連續21場比賽沒有破門，上一次進球要追溯到2025年12月28日，而國家隊進球荒則是更久，上一次進球是2024年11月19日中北美洲及加勒比海國家聯賽的8強賽，至今已經連續8場美國隊賽事沒進球。

美國隊總教練波切蒂諾深信普利西奇很快就能找回進球感覺，他表示：「對我來說，普利西奇是一位非常特別的球員。我很高興，接下來這3週我們將努力幫助他找回信心，我們非常相信他，也很有信心他會拿出表現。他過去大概6個月沒有進球了，但他會在世界盃進球的。我真的很信任他，也對他充滿信心，他的態度非常好，非常努力想找回最佳狀態，我認為他一定能做到。」

普利西奇狀況不理想，但另一名前鋒巴洛根（Folarin Balogun）則是狀況火熱，效力法甲摩納哥的他的巴洛根，本季在各項賽事攻入19球，表現相當亮眼。美國中場亞當斯（Tyler Adams）認為，巴洛根的存在將能替普利西奇創造更多進攻空間，他是一個非常巨大的威脅。

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