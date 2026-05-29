PLG》引退特展明天登場！林志傑號召球迷進場：展區都是我最喜歡的

林志傑重現「野獸」經典怒吼。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑將於本賽季結束後高掛球鞋，為致敬其輝煌的籃球生涯，球團特別策劃《致傑：傳奇之路 BE THE BEAST》林志傑籃球生涯特展，集結林志傑26年職業生涯中的珍貴實戰裝備、經典收藏與重要回憶，帶領球迷共同回顧「野獸」在球場上締造的熱血瞬間與榮耀篇章，見證傳奇的誕生與傳承。

特展將於5月30日至6月22日於松山文創園區一號倉庫舉行，展覽內容規劃四大主題，包含「野獸起源」、「野獸蛻變」、「野獸爆發力」及「成為野獸」。這次的展覽除了有林志傑個人收藏，也有球迷提供不少個人珍藏，同時還有互動體驗，大家可以來「挑戰」林志傑。

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正式開展前一天，主角林志傑親自到展區跟大家介紹以及分享自己的想法，他透露，展覽品裡面有不少他個人的收藏，包含球衣、球鞋，「很多東西看到會想說『哇，這滿滿的回憶啊！』。」林志傑也笑說家裡其實還有不少東西，但對他而言都是很有意義的，「還是希望大家可以來看。」

至於是否有最喜歡的展區，林志傑很斬釘截鐵地說，「沒有！因為我覺得今天會有這個展覽，絕對都是最喜歡的。」他提到，不管是他自己還是球團大家都很用心，「能夠在這裡展出的東西，一定都是我們互相最喜歡的。」

林志傑。（記者粘藐云攝）

林志傑和球迷製作的看版合影。（記者粘藐云攝）

林志傑特展明天開展，他和PLG副會長陳建州、勇士球隊總經理葉宗穎一同出席導覽活動。（記者粘藐云攝）

林志傑。（記者粘藐云攝）

林志傑。（記者粘藐云攝）

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