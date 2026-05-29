自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》引退特展明天登場！林志傑號召球迷進場：展區都是我最喜歡的

2026/05/29 17:08

林志傑重現「野獸」經典怒吼。（記者粘藐云攝）林志傑重現「野獸」經典怒吼。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑將於本賽季結束後高掛球鞋，為致敬其輝煌的籃球生涯，球團特別策劃《致傑：傳奇之路 BE THE BEAST》林志傑籃球生涯特展，集結林志傑26年職業生涯中的珍貴實戰裝備、經典收藏與重要回憶，帶領球迷共同回顧「野獸」在球場上締造的熱血瞬間與榮耀篇章，見證傳奇的誕生與傳承。

特展將於5月30日至6月22日於松山文創園區一號倉庫舉行，展覽內容規劃四大主題，包含「野獸起源」、「野獸蛻變」、「野獸爆發力」及「成為野獸」。這次的展覽除了有林志傑個人收藏，也有球迷提供不少個人珍藏，同時還有互動體驗，大家可以來「挑戰」林志傑。

正式開展前一天，主角林志傑親自到展區跟大家介紹以及分享自己的想法，他透露，展覽品裡面有不少他個人的收藏，包含球衣、球鞋，「很多東西看到會想說『哇，這滿滿的回憶啊！』。」林志傑也笑說家裡其實還有不少東西，但對他而言都是很有意義的，「還是希望大家可以來看。」

至於是否有最喜歡的展區，林志傑很斬釘截鐵地說，「沒有！因為我覺得今天會有這個展覽，絕對都是最喜歡的。」他提到，不管是他自己還是球團大家都很用心，「能夠在這裡展出的東西，一定都是我們互相最喜歡的。」

林志傑。（記者粘藐云攝）林志傑。（記者粘藐云攝）

林志傑和球迷製作的看版合影。（記者粘藐云攝）林志傑和球迷製作的看版合影。（記者粘藐云攝）

林志傑特展明天開展，他和PLG副會長陳建州、勇士球隊總經理葉宗穎一同出席導覽活動。（記者粘藐云攝）林志傑特展明天開展，他和PLG副會長陳建州、勇士球隊總經理葉宗穎一同出席導覽活動。（記者粘藐云攝）

林志傑。（記者粘藐云攝）林志傑。（記者粘藐云攝）

林志傑。（記者粘藐云攝）林志傑。（記者粘藐云攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中