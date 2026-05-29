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PLG》林志傑特展明天登場 售票、相關資訊看這邊

2026/05/29 17:13

林志傑特展明天登場。（記者粘藐云攝）林志傑特展明天登場。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北富邦勇士球星林志傑將於本賽季結束後高掛球鞋，為致敬其輝煌的籃球生涯，球團特別策劃《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》林志傑籃球生涯特展，集結林志傑26年職業生涯中的珍貴實戰裝備、經典收藏與重要回憶，帶領球迷共同回顧「野獸」在球場上締造的熱血瞬間與榮耀篇章，見證傳奇的誕生與傳承。

特展將於5月30日至6月22日於松山文創園區一號倉庫舉行，展覽內容規劃四大主題，包含「野獸起源」、「野獸蛻變」、「野獸爆發力」及「成為野獸」。

「野獸起源」以「BEAST」精神為核心，回顧林志傑從街頭籃球走向職業殿堂的成長軌跡。勇士攜手沉波立見藝術策劃（Wild Open Arts）共同打造，並邀請頂尖街頭視覺藝術家 DEBE 以街頭塗鴉經典語彙 Wildstyle 進行視覺創作，透過自由奔放的線條、層次噴塗、符號堆疊與速度感構圖，轉化籃球場上的能量、節奏與情緒，呈現街頭文化與籃球精神交織出的時代樣貌。展覽結合空間敘事、街頭藝術與籃球文化，打造沉浸式觀展體驗。觀眾將隨著展覽動線進入充滿張力與情感的場域，在視覺、聲音與氛圍交織之中，感受「BEAST」所代表的熱血、堅持與世代精神，同時看見台灣街頭文化與職業籃球之間深刻而獨特的連結。

「野獸蛻變」展區透過林志傑生涯四大時期的精彩篇章與珍貴展品，帶領觀眾深入走進「野獸」的進化軌跡。展出內容涵蓋林志傑職業生涯中的重要獎盃、實戰球鞋與球衣等經典收藏，重現他在不同時期締造的高光時刻，其中更包含2003年得分王獎盃、2013年亞錦賽最佳五人紀念錶、東亞運金牌，以及勇士連霸時期實戰球鞋等珍貴展品，部分球鞋更保留奪冠時噴灑香檳的痕跡，極具紀念意義。此外，展區亦特別結合球迷多年來珍藏的限定收藏品，包括雜誌、海報、小卡等，總計展出逾百項珍貴物件，透過球迷視角呈現林志傑一路以來累積的深厚影響力與情感連結，帶領觀眾共同回顧屬於「野獸」的熱血年代。

「野獸爆發力」為互動體驗區，讓球迷能透過數位挑戰與林志傑正面對決，包括挑戰跑步速度的「疾風試煉場」、測試跳高爆發力的「挑戰巔峰」，以及考驗反應與精準度的「一球入魂」，三項互動體驗設施，球迷可於現場能親自挑戰職業級身手，完成體驗後更可留存個人數據，留下專屬於自己的熱血回憶。

「成為野獸」展區將播映林志傑紀錄片片段及引退歌曲Thank You Beast MV，帶領球迷重溫他26年職業籃球生涯中的重要里程碑與難忘時刻。現場也特別設置球迷留言共創牆，邀請大家留下祝福與回憶，共同為這段傳奇旅程寫下最真摯的紀念。

【活動資訊】

地點：松山文創園區一號倉庫

展期：5/30（六）至6/22（一）週一至週五：11:00-19:00、週六及週日：10:00-19:00（18:30 停止售票及入場）

【門票資訊】

全票＄200元

愛心票＄100元（本國籍65歲以上長者、身心障礙人士本人及必要陪同者一名）

免票資格（未滿3歲之兒童）

【進場贈品】

透卡共推出四款設計，分別呈現林志傑效力台啤、廣廈、台灣隊與勇士時期的經典樣貌，完整收藏其籃球生涯的重要階段，展期每週將發放不同款透卡讓球迷收藏，憑門票可於入口處兌換紀念透卡乙張，數量有限換完為止。

05/30（六）-06/03（三）：林志傑台灣啤酒紀念款

06/04（四）-06/10（三）：林志傑浙江廣夏紀念款

06/11（四）-06/17（三）：林志傑台北富邦勇士紀念款

06/18（四）-06/22（一）：林志傑引退球衣紀念款

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