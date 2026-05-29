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屏東縣原住民族運動會6月登場逾3000人參與 今點燃聖火

2026/05/29 18:20

屏東縣長周春米與聖火傳遞起跑選手共同點燃聖火。（記者羅欣貞攝）屏東縣長周春米與聖火傳遞起跑選手共同點燃聖火。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕第2屆屏東縣原住民族運動會將於下（6）月19日至21日在來義高中登場，今（29）日由縣長周春米與聖火傳遞起跑選手共同點燃聖火，今年競賽除集結縣內9個原鄉代表隊外，更首度納入都市原住民代表隊參與，規模逾3000人，為去年兩倍，周春米勉勵所有參賽選手全力以赴、突破自我，在賽場上發揮最佳實力、締造佳績。

屏東縣長周春米表示，全國原住民族運動會每兩年舉辦一次，為了讓縣內優秀選手在正式賽事前，有更完善的競技平台與訓練機會，今年舉辦第2屆屏東縣原住民族運動會，提供原鄉族人們彼此切磋交流的舞台，感謝各參賽隊伍踴躍參與，以及各鄉鄉長、議員與各界代表支持，歡迎鄉親一同走訪來義高中觀賽，感受原住民族的熱情、才華與運動能量。

周春米指出，原住民族在藝術與運動領域始終展現亮眼實力，屏東縣原住民族人口數為全國第四多，為展現縣內族人運動風華，今年屏東縣原住民族運動會賽事共規劃17項競賽種類，除了籃球、田徑、排球、羽球等熱門項目外，也納入傳統拔河、傳統射箭等原民特色運動，不僅讓賽事更加精彩，也期待能展現原住民族多元的運動能量。

屏縣府原民處表示，本屆運動會以「原力‧上場 mipiculi」為主軸標語，「上場」象徵選手踏入賽場、全力以赴的關鍵時刻，「原力」則承載原住民族文化中堅韌不拔的精神，代表每一位選手不僅帶著平日訓練成果，更肩負族群文化與榮耀站上競技舞台。「mipiculi」源自排灣族族語，意涵為「大家一起加油！」，傳遞彼此鼓舞、團結同行的核心價值，展現從部落出發、在賽場相遇、共同發光的精神。

賽事吉祥物「一哥」持續擔綱活動精神象徵，其原型為排灣族與魯凱族祖靈神鳥「熊鷹」，傳說中神聖的百步蛇會化身為天上的熊鷹守護族人，象徵守護、勇氣與榮耀，期望為所有參賽選手加持打氣，鼓舞大家在賽場上爭取佳績、突破自我。

第二屆屏東縣原住民族運動會今日舉行點燃聖火儀式。（記者羅欣貞攝）第二屆屏東縣原住民族運動會今日舉行點燃聖火儀式。（記者羅欣貞攝）

第二屆屏東縣原住民族運動會將於6月19日至21日在來義高中登場，各代表隊今日齊聚縣府，為運動會系列活動暖身。（記者羅欣貞攝）第二屆屏東縣原住民族運動會將於6月19日至21日在來義高中登場，各代表隊今日齊聚縣府，為運動會系列活動暖身。（記者羅欣貞攝）

屏東縣原住民族運動會賽事吉祥物「一哥」，其原型為排灣族與魯凱族祖靈神鳥「熊鷹」。（記者羅欣貞攝）屏東縣原住民族運動會賽事吉祥物「一哥」，其原型為排灣族與魯凱族祖靈神鳥「熊鷹」。（記者羅欣貞攝）

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