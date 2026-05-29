世足48強巡禮》重演「24年」神巧合？巴西重返福地拚終結冠軍荒

維尼修斯。（資料照，路透）

巴西

參賽次數：23次

奪冠次數：5次（1958、1962、1970、1994、2002）

上屆戰績：8強

晉級方式：南美洲資格賽排名第5（取6隊直接晉級）

請繼續往下閱讀...

總教練：安切洛蒂（Carlo Ancelotti）

主力球星：維尼修斯（Vinicius Junior）

球隊介紹：

巴西隊上屆止步8強，仍在尋求終結冠軍荒，本屆最大不同就是迎來義大利籍主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti），這位資深教頭成為巴西隊史首位正式的外籍總教練，外界認為他能為過往依賴天賦、球風華麗的森巴軍團帶來紀律，頭號球星維尼修斯（Vinicius Junior）更是安切洛蒂在西甲皇家馬德里時期的愛徒，也少了磨合的時間。

巴西本屆與摩洛哥、海地、蘇格蘭同為C組，以小組龍頭之姿出線機率高，真正的考驗恐在連兩屆止步的8強，外媒指出，巴西雖坐擁不少邊路攻擊好手，仍有不少隱憂，包括後場防線、34歲老將內馬爾的傷勢狀況、面對歐洲列強的心理陰影等，過去在國家隊表現不算出色的維尼修斯必須在世界盃舞台證明身手。

曾5度高捧大力神盃奪冠的森巴軍團迄今仍是唯一一支每屆世界盃都未缺席的球隊，本屆將第23度參賽，續寫歷史紀錄。巴西上次奪冠已經要追溯至2002年，值得一提的是，1970年巴西在墨西哥奪冠後陷入24年冠軍荒，直到1994年才在美國舉辦的世界盃勇奪隊史第4冠，本屆距離上次奪冠正好也是24年，世界盃又再度來到北美舉行，再訪福地盼能延續好運。

巴西隊名單：

門將：阿利森（Alisson Becker）、艾德森（Ederson）、韋華頓 （Weverton）

後衛：馬基尼歐斯（Marquinhos）、達尼洛（Danilo）、桑德羅（Alex Sandro）、馬加拉斯（Gabriel Magalhaes）、布雷默（Bremer）、威斯利（Wesley）、伊巴內茲（Roger Ibañez）、桑托斯（Douglas Santos）、佩雷拉（Léo Pereira）

中場：卡塞米羅（Casemiro）、吉馬良斯（Bruno Guimarães）、帕奎塔（Lucas Paquetá）、法比尼歐（Fabinho）、桑托斯（Danilo Santos）

前鋒：維尼修斯（Vinícius Júnior）、內馬爾（Neymar）、拉菲尼亞（Raphinha）、恩德里克（Endrick）、馬丁內利（Gabriel Martinelli）、庫尼亞（Matheus Cunha）、蒂亞戈（Igor Thiago）、恩里克（Luiz Henrique）、拉揚（Rayan）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法