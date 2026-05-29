中職》「說沒感覺是騙人的」 林書逸先發力抗兄弟感觸很深

林書逸。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕33歲的外野手林書逸，去年球季結束未被中信兄弟列入60人契約保留名單，後來獲得富邦悍將延攬，今天是他轉隊後首度升上一軍，立即擔任8棒右外野手，而且對手正是前東家兄弟。

林書逸畢業於南英商工、文化大學，2016年中職季中選秀獲兄弟第5指名，生涯在一軍出賽347場，798打數敲出214支安打，外帶7轟、75分打點和29次盜壘成功，打擊率2成68、上壘率3成48、長打率3成67，本季他在二軍出賽20場繳出2成69打擊率，另有1轟和8分打點。

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「說沒感覺是騙人的！」林書逸說，他在兄弟待了快10年，隊友都很熟悉，那些畫面都還在腦裡，不過，現在他是富邦悍將的球員，上了場就是幫助球隊，把自己做到最好，不可以辜負進場幫他們加油的球迷。

開季等了兩個月才上一軍，林書逸說，有「終於」、「怎麼花這麼久的時間」的感觸，剛來富邦讓自己像個新人，像新人一樣努力想上一軍，昨天比賽中接到上一軍的通知，想說終於輪到他了，很開心，有生涯第一次收到上一軍的那種感動。

剛到富邦其實有些不順遂，林書逸解釋，最近感覺還不錯，調整有到位，只是開季在二軍打得很掙扎，整個動作都跑掉了，跟教練團討論，也給他很多意見，才慢慢找到屬於自己的打擊姿勢，可能剛開始來到富邦嘗試比較多不一樣的東西，反而找不到屬於自己的東西，5月開始才慢慢找到固定的打擊姿勢。

林書逸在兄弟穿背號43號球衣，來到富邦改穿25號，他笑說，「富邦好多人喔，人超多的，沒有號碼可以選，看起來比較順眼就選25號。」

林書逸說，目前富邦陣中外野手以他的年紀最大，上面沒有學長了，球隊每個學弟都有自己各自擅長的東西，很多天賦極佳的球員，就只差一些比賽經驗，多多比賽，像今年這樣在一軍持續比賽，相信他們會愈來愈好。

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