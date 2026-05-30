跆拳道》羅嘉翎決選不敵王薇嘉 名古屋亞運各量級國手名單出爐

羅嘉翎。（讀者提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運跆拳道銅牌、杭州亞運銀牌得主羅嘉翎，在名古屋亞運國手選拔最終決選，敗給彰化師大菜鳥王薇嘉無緣亞運。

亞運決選採三戰兩勝制，羅嘉翎首戰2：1勝出，第2場0：2不敵被王薇嘉扳回一城。關鍵第3戰，第一回合羅嘉翎以進攻優勢拿下，第二回合被王薇嘉在多次互擊下佔上風，以3：6被追平，第三回合在2：2平手下被踢中上端，以2：5丟掉此回合，以1比2的回合數落敗。

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王薇嘉曾在前階段的亞運選拔擊敗羅嘉翎，去年全運會與今年全大運都輸羅嘉翎，在確定拿下亞運國手資格後，壓力釋放下在擂台上激動大吼。「跟她打真的很緊張，第1場輸我心態還崩掉。」王薇嘉說，教練蘇泰源鼓勵她說有始有終，已是最後的選拔，就好好打完，之後就放手一搏，但第3場還是有遇到亂流，「但她比我還急，教練說就勇敢一點，真的是不到最後一刻不知道結果。」

從幼稚園中班就練跆拳道的王薇嘉，高中曾因練習疲累萌生退意，但被教練一路在後面推著，還考進彰師大，並在菜鳥年就拿到亞運國手資格，她高三曾在世大運與世錦賽選拔失利，此次亞錦賽也沒拿到好成績，加上先前對羅嘉翎敗多勝少，「教練說我給自己太大壓力，我想著先把心態調整好再來面對。」

名古屋亞運參賽各量級參賽資格，需在上週舉行的烏蘭巴托亞錦賽取得前7名，台灣隊在亞錦賽取得4女2男參賽席次，因仍有機會遞補參賽，因此每量級都進行選拔。

各量級獲選名單如下：

女子49公斤級王婕菱、57公斤級林唯均、67公斤級王薇嘉、67公斤以上級林翊榛、男子68公斤級徐晧祐、男子80公斤以上級黃鈺仁。

男子58公斤級潘奎安與80公斤級洪俊義，則須等待遞補機會，總蘇泰源提到，依照各國參賽資格分配情況，洪俊義仍有機會遞補參賽。

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