鄧愷威先發戰釀酒人拚第4勝 今日賽事預告與轉播

鄧愷威。（資料照，美聯社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有3場轉播，太空人台灣強投鄧愷威將先發對戰目前暫居國聯中區龍頭的釀酒人，對決25歲新秀右投克勞（Coleman Crow），挑戰本季第4勝。

請繼續往下閱讀...

本季鄧愷威在太空人出賽17場有4場先發，拿下3勝3敗，投37局飆36K，被敲24安、投出9保送，防禦率2.19，獨立防禦率（FIP）3.56，ERA+191，每局被上壘率1.05，被打擊率0.188。

老虎將與白襪交手，客軍挀出25歲右投莫爾頓（Troy Melton），地主則由33歲右投費德（Erick Fedde）應戰。台灣強打李灝宇能否與日本重砲村上宗隆同場較勁，大家千萬不要錯過。

中職3場賽事，統一獅赴天母強碰味全龍，布雷克強碰梅賽鍶，中信兄弟到大巨蛋踢館富邦悍將，由鄭浩均對決鈴木駿輔，至於台鋼雄鷹赴桃園挑戰樂天桃猿，就看後勁單挑曾家輝，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

07：30 老虎 VS 白襪 愛爾達體育1台

08：00 釀酒人 VS 太空人 緯來體育、愛爾達體育2台、東森洋片

09：30 洋基 VS 運動家 緯來育樂、華視

BWF新加坡公開賽

12：00 4強（上） 愛爾達體育3台

17：00 4強（下） 愛爾達體育3台

法網

17：00 單打第三輪（上） 愛爾達體育1台、博斯運動一台

22：00 單打第三輪（中） 愛爾達體育1台、博斯運動一台

日職

13：00 西武獅 VS 橫濱DeNA DAZN1

中職

17：00 中信兄弟 VS 富邦悍將 緯來體育、愛爾達體育2台

17：00 統一獅 VS 味全龍 緯來育樂

17：00 台鋼雄鷹 VS 樂天桃猿 DAZN2

PLG季後賽

19：00 台鋼獵鷹 VS 富邦勇士 MOMOTV、YouTube

TPVL

18：30 桃園雲豹飛將 VS 台鋼天鷹 總冠軍賽G2 愛爾達體育4台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法