華南金控盃少棒》精兵策略奏效！宜蘭13人淘汰衛冕軍台北創驚奇

宜蘭縣王牌江允浩力投4局。（棒協提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕115年華南金控盃全國少棒錦標賽今（29日）進行2場敗部冠軍戰，A組新北市以8：3甩開彰化縣糾纏，連續2年安抵4強，B組則上演爆冷戲碼，只以13人出征的宜蘭縣在2名投手力保不失下，以3：0淘汰衛冕軍台北市，搶下最後一席4強資格。

宜蘭縣藍奕任敲出致勝安打。（棒協提供）

由於聯隊組成不順，加上主戰捕手豊予謙前陣子因車禍重傷，宜蘭縣在報名時雖符合不低於15人的競賽規則，但最終因球員受傷等變數，只有13位選手參戰。宜蘭縣總教練王淦緯認為精兵策略奏效，這場小蝦米對抗大鯨魚之戰，就是想在外界不看好的情況下證明實力，最終宜蘭縣終結9年等待重返4強，也斬斷對手的3連霸希望。

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宜蘭縣和台北市的投手戰是在4局下出現分水嶺，宜蘭縣把握住保送堆壘，由藍奕任敲出適時長打，先幫忙帶進2分打點，後續又靠投手犯規，多添1分保險。

5局上宜蘭縣先發投手江允浩續投，保送首名打者後退場，此役他共丟了84球，被打4支安打，有3個保送和5次三振，現場計分板顯示最快球速114公里。藍奕任接替投球擋住台北市反撲，用36球完成2局救援任務，儘管6局下因隊友守備失誤而形成滿壘，依舊在驚濤駭浪中關門，護送全隊晉級。

宜蘭縣由竹林國小領軍，投打立功的藍奕任是來自寒溪國小的借將，他表示其實最後半局投得很緊張，聽從教練指示丟準給對方打，幸虧結局是好的，這是他第1次參加國手選拔賽，為此還緊急加練外野，從一壘移防到草皮，至於打擊向來有信心，安打就是抓直球積極揮棒。

藍奕任三年級時接受爸爸提議參加棒球隊，剛好遇到從職棒退役的董子浩回家鄉任教，他說經過教練指導進步許多，「他教我丟球的時候手指要怎樣扣，我原本丟80幾公里，後來就變快到100公里以上。」王淦緯則大讚表示，「他平常控球會不穩，但剛剛滿壘還能面無表情享受比賽。」

拿到勝投的江允浩被王淦緯盛讚是這屆六年級的「大物」，「無論球速、打擊或腳程都是數一數二，就是控球時好時壞，所以開打前吩咐他要投出一場好球，他也辦到了。」不過他本人卻對打擊表現不滿意，3打數無安打，自評整體表現50分。江允浩先前曾在軟式聯賽飆出122公里，自帶火球的他將球速歸功於出色臂力，這個月剛代表宜蘭縣參加全國小學田徑錦標賽，以62公尺91拿到第6名。

新北市則在比賽後段才甩開彰化縣糾纏，5局上打線甦醒，用10個人次的猛攻追加4分保險，才確定能連贏5場割喉戰，達成預設的4強目標，總教練戴漢昭坦言，「我們第1場輸球就落入敗部，所以很辛苦，但也剛好讓選手磨練，體驗輸不得的壓力。」

新北市開賽取得領先，卻在3局下卻遭遇亂流，康晨希登板接替先發投手鍾聿橙的工作，面對2出局一、二壘有人局面，他卻在取得2好球的情況下遭狙擊長打，讓比數形成2：2平手，接著又被下一棒王品翔補刀，讓彰化縣反取領先。

康晨希解釋因外角直球失投丟到紅中，讓他錯過安全下莊的機會，所以下個半局打擊時更想為球隊討回分數，他靠著觸身球上壘，並在隊友安打護送下推進到三壘，雖然後來發生強迫取分戰術打者揮空，好在他機靈折返三壘躲過觸殺，最後再趁著暴投跑回追平分。

4局上重新扳平戰局後新北市持續加壓，李侑儒補上1分打點致勝安，讓戴漢昭稱讚相當關鍵，「他是我們這次唯一的興穀國小借將，表現很穩定，重要時刻會跳出來助拳。」

康晨希最終以43球完成3.1局收穫勝投，被敲3支安打，丟掉1分非責失，無保送、有3次三振，「一站上去我就想自己投完，這樣可以多留一些投手在後面的比賽。」因控球穩定被安排在此役第2任登板，康晨希表示一聽到任務時就很興奮，「因為我已經2場沒丟了，在母隊新埔國小很常是我丟。」

康晨希一年級就開始接觸社區棒球，三年級時正式加入校隊，內野守備位置都難不倒，有職棒夢想的他，最欣賞中信兄弟游擊手江坤宇，「他對來球的反應和接球準備我都想學習。」

新北市康晨希後援3.1局收勝。（棒協提供）

新北市李侑儒貢獻勝利打點。（棒協提供）

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