日職》林安可被抹消登錄 林岳平：挑戰更高殿堂的必經過程

林安可。（資料照，西日本新聞提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕林安可今天被西武獅抹消登錄，本季首次被下放二軍，目前日職一軍已經沒有台灣球員，前中職母隊統一獅總教練林岳平認為，這對林安可是好事，希望他好好享受挑戰更高殿堂必然遇到的困境，「永遠都是站在高峰，你就體會不到這些。」

林安可本季在西武一軍出賽38場，雖擊出23支安打含2發全壘打，打擊率僅0.200，被三振29次比擊出的安打還多，前次先發是5月16日對日本火腿，之後4次出賽都是代打，沒有安打還被三振3次，最近6場出賽9打數0安打被三振5次。

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林岳平指出，從林安可開始坐板凳沒有先發，偶爾上去代打1次，已經出現要下二軍的跡象，今天才被抹消登錄算是撐很久了，「球隊對他的長打能力，在後半段或延長賽一棒逆轉，還有一定的印象，球隊在不順的時候還留著他，就是希望有這樣的呈現，一直沒有辦法展現，結果就是換人。」

林岳平認為，決定挑戰更高的殿堂，挫折是必經的過程，也是很好的經驗，林安可如果留在台灣，不可能遇到這樣的棒球人生，希望他好好去享受現在的困境，「自己做出了選擇，就要趕快做出應對，想辦法去調整，這是增加自己智慧的時候，要去理解日本的棒球文化。」

林岳平強調，林安可選擇跳脫舒適圈，目前的不順遂並不代表他不好，日職對每個選手研究得很透徹，大家不需要用成績去斷定，「王柏融也好，古林睿煬、徐若熙也好，不管是誰，遇到挑戰，就是接受，然後快速調適，我們都希望他們好，能否有所回饋，就要看自己的造化。」

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