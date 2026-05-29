中職》陳子豪前天單場雙安 葉君璋：對他自己很好，對球隊更好

陳子豪。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍陳子豪於27日在台北大巨蛋對富邦悍將4打數2安打，是他繼4月18日在天母棒球場對中信兄弟後再次演出單場雙安，總教練葉君璋認為是「對他自己很好，對球隊更好」的信號，陳子豪也笑說，「有安打，（信心）當然會提升啊！」

陳子豪指出，揮棒與身體的感覺其實一直不錯，只是打擊出去的結果一直都不好，隊內的進階數據在擊中球心再加壓的速度也有落差，那場雙安有抓到一些施力點的好感覺，「至少有紮實擊到球，有安打就不會痛苦了。」

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陳子豪表示，明明覺得方向是對的，但是一直沒有好結果，一定會產生懷疑，現在擊到的球是有力道的，就不會想要去改變太多東西，這兩年聽到很多聲音，他就是少看，社群交給小編處理，「我還是認真練球，認真比賽。」

陳子豪透露，在自己陷入低潮時，隊友都給予很多鼓勵，「之前都是李超在起鬨，只要我沒有安打，他就會在下面帶頭喊，『來，今天幫子豪加油』，可是投手都投得很好，我沒什麼機會這樣對投手，大家開心就好。」

葉總認為，陳子豪前2場有2支安打與1次保送，對他與球隊都是很關鍵的事，希望他可以專注在好的感覺，對於外面的批評要撇除掉，「譬如那支打到牆的安打，其實是角度的問題，在他不好的時候會是高飛球接殺，應該是最近他有掌握到一些好的東西。」

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