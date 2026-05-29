自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》陳子豪前天單場雙安 葉君璋：對他自己很好，對球隊更好

2026/05/29 20:28

陳子豪。（記者塗建榮攝）陳子豪。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍陳子豪於27日在台北大巨蛋對富邦悍將4打數2安打，是他繼4月18日在天母棒球場對中信兄弟後再次演出單場雙安，總教練葉君璋認為是「對他自己很好，對球隊更好」的信號，陳子豪也笑說，「有安打，（信心）當然會提升啊！」

陳子豪指出，揮棒與身體的感覺其實一直不錯，只是打擊出去的結果一直都不好，隊內的進階數據在擊中球心再加壓的速度也有落差，那場雙安有抓到一些施力點的好感覺，「至少有紮實擊到球，有安打就不會痛苦了。」

陳子豪表示，明明覺得方向是對的，但是一直沒有好結果，一定會產生懷疑，現在擊到的球是有力道的，就不會想要去改變太多東西，這兩年聽到很多聲音，他就是少看，社群交給小編處理，「我還是認真練球，認真比賽。」

陳子豪透露，在自己陷入低潮時，隊友都給予很多鼓勵，「之前都是李超在起鬨，只要我沒有安打，他就會在下面帶頭喊，『來，今天幫子豪加油』，可是投手都投得很好，我沒什麼機會這樣對投手，大家開心就好。」

葉總認為，陳子豪前2場有2支安打與1次保送，對他與球隊都是很關鍵的事，希望他可以專注在好的感覺，對於外面的批評要撇除掉，「譬如那支打到牆的安打，其實是角度的問題，在他不好的時候會是高飛球接殺，應該是最近他有掌握到一些好的東西。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中