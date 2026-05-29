中職》兄弟棄將變身富邦大將 林書逸一棒擊沉黃衫軍！

林書逸敲出三壘安打。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將今天靠昔日中信兄弟棄將林書逸，在7局下敲出2分打點三壘安打突破僵局，最終富邦就以4：2擊敗兄弟，也讓兄弟慘吞8連敗，追平球團史最長連敗紀錄。

此役2局上兄弟靠張志豪、岳政華、高宇杰安打先馳得點，下個半局范國宸轟陽春砲追平比分，本季第6轟出爐。

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富邦先發洋投魔力藍投完6局退場，總計用106球，被敲出7安失1分無關勝敗。

7局上兄弟攻勢再起，兩出局後張士綸擊出二壘安打，王威晨適時安打再度取得超前，下個半局富邦靠范國宸安打、王苡丞二壘安打和王勝偉滾地球扳平比分，接著戴培峰獲保送，兄弟換下先發洋投德保拉，換上左投呂彥青登板救火，結果他被林書逸敲出清壘三壘安打，打下勝利打點。德保拉先發6.2局失4分承擔敗投。

33歲的外野手林書逸，去年球季結束未被中信兄弟列入60人契約保留名單，後來獲得富邦悍將延攬，今天是他轉隊後首度升上一軍，立即擔任8棒右外野手，而且對手正是前東家兄弟，結果一棒立大功。

林書逸敲出三壘安打。（記者陳志曲攝）

林書逸敲出三壘安打。（記者陳志曲攝）

范國宸全壘打。（記者陳志曲攝）

魔力藍。（記者陳志曲攝）

德保拉。（記者陳志曲攝）

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