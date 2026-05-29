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射箭》企業聯賽第8年開戰 接軌國際、迎向奧運新增複合弓項目

2026/05/29 21:31

上季例行賽「不敗女王」邱意晴今年多了親妹妹邱丞婕作伴。（射箭協會提供）上季例行賽「不敗女王」邱意晴今年多了親妹妹邱丞婕作伴。（射箭協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026第8年企業射箭聯賽5月30日將在國立體育大學點燃戰火，當天除了3場精彩賽事，下午1時舉辦開幕典禮，為新賽季正式拉開序幕。

本季企業聯賽迎來改變，雖然少了勁旅台中銀行，不過陣中大將張譯中、林育淵、蘇芯羽分別轉戰寒舍集團、新濠建設與彰化銀行，持續爭取發揮舞台，至於協會青年隊則是從2隊變回1隊。儘管隊數少了，今年因應2028年洛杉磯奧運納入複合弓項目，聯賽也從善如流對接五環盛會，並在季前舉辦選秀大會，包括2025年世界盃佛羅里達站混雙銀牌組合陳界綸、黃逸柔加盟新北凱撒，2018年雅加達亞運混雙銀牌潘宇平入主新竹市愛山林，都將為賽事帶來不同刺激。

上季總決賽以4：2擊敗新濠建設拿下隊史首冠的彰化銀行，今年選秀會收穫前台中銀行蘇芯羽和邱丞婕，當中邱丞婕來自射箭名門桃園市永豐高中，如今加入彰銀不僅與曾攜手拿下112年全中運女團金牌的學姐李彩綺再續前緣，還將與親姊姊、巴黎奧運國手邱意晴聯手打拚，蔚為佳話。

開幕日上午9時由新北凱撒出戰寒舍集團，11時30分彰化銀行對新濠建設，開幕典禮過後14時新竹市愛山林對上協會青年。企業聯賽自2019年舉辦至今進入第8季，前7季寒舍集團、新北凱撒、新竹市愛山林各奪2冠，彰化銀行1冠，扣除培訓為主的協會青年，剩新濠建設未能如願，不過今年加入複合弓，可望為戰局增添變數。

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