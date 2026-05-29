TPBL冠軍賽》帶傷上陣的林書緯轟20分 國王G3打爆夢想家

新北國王林書緯。（記者劉信德攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕帶傷上陣的林書緯今天攻下20分，加上杰倫25分，新北國王今天在主場新莊體育館以109：84擊敗福爾摩沙夢想家，在7戰4勝制的TPBL總冠軍賽取得2：1領先。

新北國王杰倫。（記者劉信德攝）

雙方前場肢體碰撞多，夢想家中鋒高柏鎧在比賽中遭撞擊造成臉部左側上唇貫穿撕裂傷，經送醫後內外共縫合約30針，今天並未上陣，只戴著黑色口罩坐在場邊，至於國王後衛林書緯造成左大腿挫傷，本還不確定是否上陣，但此仗他照樣先發上陣。

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回到主場的國王，今天上半場繳出48.7％投籃命中率，杰倫拿18分最佳，林書緯也揮別傷勢疑慮得12分，沃許本拿9分，最大差距達14分，至於夢想家投籃準星41.7％，三分球命中率只有38.5％，湯普金斯拿12分最佳，班提爾11居次，蔣淯安9投3中得9分，國王帶著55：49領先前進下半場。

國王在第三節靠著後衛群林書緯、李愷諺、杰倫的火力輸出，單節打出22：13的攻勢擴大分差，第四節開局更打出一波10：0的狂攻，最大分差超過20分，而比賽剩下6分鐘，兩隊又打出火氣，馬建豪在一次攻防戰因衝撞蘇士軒，雙方球員再次衝上前，所幸被未釀成大場面，最終小馬被吹違反運動精神犯規，湊一腳的霍爾曼也被吹技術犯規，而國王成功穩住氣勢，一路保持領先至比賽終了。

國王有6人得分達雙位數，李愷諺替補拿14分，林彥廷12分，沃許本11分，奧帝有10分。至於夢想家以湯普金斯的19分最佳，班提爾和蔣淯安各13分，霍爾曼12分，原本例行賽引以為傲的三分火力也大幅熄火，只剩下21.2％準星，讓他們難以和對手多點開花攻勢抗衡。

新北國王李愷諺。（記者劉信德攝）

新北國王沃許本。（記者劉信德攝）

夢想家湯普金斯（記者劉信德攝）

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