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WTT支線賽》直落三撂倒南韓名將保持連勝 葉伊恬挺進16強

2026/05/29 21:43

葉伊恬直落三擊退南韓崔孝珠，挺進女單16強。（取自WTT官網）葉伊恬直落三擊退南韓崔孝珠，挺進女單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬今天在2026年WTT普里斯汀納（科索沃）支線賽女單首輪，以直落三擊退南韓好手崔孝珠，挺進16強，她和16歲師弟洪哲硯的混雙組合，也順利通過首輪的考驗晉級8強。

葉伊恬在上一站法國埃內邦支線賽奪下本季第2座女單冠軍，本週世界排名來到生涯最佳的38名，這一站在普里斯汀納也名列女單頭號種子。葉伊恬去年在奧托切克支線賽第二站以1:3不敵生涯最佳排名36的崔孝珠，但今天再度交鋒，葉伊恬挾著火燙的手感和絕佳的信心，首局6:1強勢開局後很快的以11:4先馳得點；第2局戰況跌宕起伏，葉伊恬在開局4:1領先下連丟6分，並落入6:10的絕境，但她並未放棄，連續化解3個局點，也逼出對手的暫停，重回比賽後，崔孝珠正手發球搶攻出界，葉伊恬追成丟士，隨後在10:11落後下第五度挽救局點，也打出士氣，以13:11後來居上。

第3局，葉伊恬在開局6:2領先下遭遇亂流，連丟5分被反超，但她隨即回神打出一波4:1的反擊，10:8率先聽牌，最終11:9完成甜蜜復仇。葉伊恬自從在倫敦世界團體錦標賽32強賽敗給波多黎各一姐迪亞茲後就未嘗敗績，寫下8連勝佳績。

混雙方面，首度在成人組國際賽攜手出擊的「洪葉組合」洪哲硯/葉伊恬，首輪面對瑞典組合休葛蘭/妮爾森，以8:11、11:8、11:7、11:6逆轉戰局，8強將遭遇法國的諾伊勞特/科克。

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