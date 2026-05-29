中職》大物新秀超玄守備誤事！ 樂天輸球刷新球團最慘紀錄

魔鷹。（台鋼雄鷹提供）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕台鋼雄鷹坎南今先發繳出6局8K好投，以連續23局無失分打破隊史單季最長紀錄，為5月畫下完美句點，而四番洋砲魔鷹暌違2年跑出三壘安打，單場3安猛打狂灌3分打點，率隊以9：3擊敗樂天桃猿，奪下3連勝，不放棄上半季的龍頭之爭。

台鋼首局靠天色漸暗的「老天爺助攻」奠定勝基，陳文杰和吳念庭雙雙四壞上壘，四番魔鷹一顆自認打不好的外野飛球，意外造成中外野手何品室融的視覺障礙，當下雙手一攤，完全找不到被天色吃掉的小白球，形成2分打點的三壘安打。樂天連續2場外野守備出包，最終都付出失分的慘痛代價。

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受隊友守備連累的樂天先發艾菩樂，未能將首局的傷害降到最低，連續被王柏融、紀慶然和郭阜林擊出3安，單局遭猛灌5分，即便在2至5局僅被敲3支短程安打，6局上被郭阜林和陳世嘉雙長打重擊，合計104球撐完6局，狂失6分，防禦率漲至4.02。

艾菩樂開季僅投9場就吞7敗，超越2024年陳克羿的11戰，寫下隊史最速紀錄，亦是聯盟史上第2快，暫居本季敗投王。有別於本土先發投手奪下4勝0敗、勝率100%，樂天洋投狂吞16敗為聯盟最多。

魔鷹在8局上追加適時安打，連續2場貢獻猛打賞，本季僅花40場就進帳43分打點，不僅在打點排行榜遙遙領先，更打破2007年中信卡洛斯42戰才達陣43分打點的洋砲最速紀錄。

台鋼先發洋投坎南前4局都被樂天上壘，卻展現超強危機處理能力，特別是4局下，單局挨雙安又投四壞遭攻佔滿壘，他三振游承勳化解危機，先發6局飆8K無失分，從4月23日起連續23局無失分，打破2025年後勁單季22局無失分的隊史紀錄。

樂天開季40場就吞22敗，超越2021年的42場，寫下球團史最速紀錄。

坎南。（台鋼雄鷹球團提供）

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