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體育 2026世界盃足球賽 48強巡禮

世足48強巡禮》姆巴佩領銜出擊 「高盧雄雞」法國盼重返榮耀

2026/05/29 21:58

姆巴佩。（資料照，歐新社）姆巴佩。（資料照，歐新社）

法國

參賽次數： 17 次

奪冠次數： 2 次（1998 年、2018 年）

上屆戰績： 亞軍

晉級方式： 歐洲區資格賽 D 組中，以分組龍頭之姿直接晉級會內賽。

總教練： 德尚（Didier Deschamps）

主力球星： 姆巴佩（Kylian Mbappe）

球隊介紹：

「高盧雄雞」法國在上屆卡達世界盃闖進冠軍戰，和阿根廷激戰後遺憾收獲亞軍，這次重返世界盃舞台依舊是奪冠熱門。這支由名帥德尚領軍的藍衣軍團，正背負著重返榮耀的強烈渴望，誓言再度捧起大力神盃。

法國隊在在今年世界盃由27歲的隊長姆巴佩領銜，目前他正值職業巔峰，搭配登貝萊、奧利塞、巴爾科拉等好手，進攻極具爆發力。中場和後防有楚阿梅尼、薩利巴等核心坐鎮，陣容深度名列前茅。

法國隊被分在I組，同組對手包括塞內加爾、挪威與伊拉克。其中，法國與挪威的對決被認為小組賽的最大亮點，這不僅是一場歐洲強權的正面對決，更是姆巴佩與挪威神鋒哈蘭德兩大巨星的正面交鋒，備受矚目。

法國隊名單：

門將：邁尼昂（Mike Maignan）、桑巴（Brice Samba）、里塞爾（Robin Risser）

後衛：薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）、T.赫南德茲（Theo Hernandez）、L.赫南德茲（Lucas Hernandez）、科內特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、迪尼（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）

中場：楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni）、·科內（Manu Kone）、坎特（N'Golo Kante）、拉比奧（Adrien Rabiot）、埃梅里（Warren Zaïre-Emery）

前鋒：姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利塞（Michael Olise）、巴庫拉（Bradley Barcola）、圖拉姆（Marcus Thuram）、杜埃（Désiré Doue）、謝爾基（Rayan Cherki）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、阿克利烏什（Maghnes Akliouche）

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