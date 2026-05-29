跆拳道》全國中等學校錦標賽品勢對決「小巨人」張聿膳雪恥奪3金

張聿膳奪下三金。（中小學跆拳道聯合總會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「114學年度全國中等學校跆拳道錦標賽暨第一屆全民跆拳道品勢比賽」今於台南新營體育館進行國、高中品勢賽程，今年全中運只獲國女銀牌的「小巨人」張聿膳快意雪恥，一舉囊括國女個人、男女混合和國女團體3金，並且助北市仁愛國中首度包辦國男、國女團體雙料總冠軍。

去年馬來西亞亞洲青少年跆拳道品勢錦標賽榮獲公認品勢青少年女子團體三人組金牌的張聿膳，雖然全中錦只獲國女團銅牌，今年全中運國女個人也不敵新北市江翠國中蘇于喬屈居銀牌，但她並不氣餒愈挫愈勇，終於在今年全中錦大放光芒，不僅國女個人鍍金，還與隊友麥愷倢和趙喬昕／張靈奪下國中男女混合和國女團體三人組共3金，成為今年全中錦品勢的最大贏家。

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身高僅145公分的張聿膳，小五才開始接觸跆拳道，「當時因為不太喜歡唸書想去唸體育班，剛好看到羅嘉翎的比賽覺得很酷，就家裡人說要去學，但因為太矮都踢不到人，國一開始專注於品勢。」雖然張聿膳挺羨慕別人有雙大長腿，但她自己也信心滿滿地說：「我就是比較矮 ，要用出不同的打法，想辦法讓更多人看到！」

北市仁愛國中教練陳芊瑜，從國小就開始訓練張聿膳，她說：「聿膳的個性非常適合品勢，你可以隨口一提她動作上的缺點，自己就會對著鏡頭一直去練這個動作，雖然她個子比較矮，但矮也有矮的打法。」

張聿膳（左）與麥愷倢。（中小學跆拳道聯合總會提供）

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