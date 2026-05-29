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TPVL》台鋼天鷹5局大戰擊敗雲豹 冠軍賽率先開胡

2026/05/29 22:14

台鋼天鷹在冠軍賽搶下首勝。（台鋼天鷹提供）台鋼天鷹在冠軍賽搶下首勝。（台鋼天鷹提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台鋼天鷹今在主場鳳山體育館進行TPVL男子組冠軍賽首戰，面對桃園雲豹飛將一路鏖戰至決勝第5局，天鷹展現韌性與關鍵分掌握能力，最終以25：23、20：25、25：18、19：25、15：12，局數3：2收下勝利，在冠軍系列賽率先搶下關鍵一勝。

本場比賽一開局，天鷹便展現主動進攻企圖，首局雙方一路拉鋸，天鷹在局末把握關鍵分，以25：23先馳得點。第2局雖遭對手扳平，但天鷹在第3局迅速重整節奏，透過有效攔網與進攻串聯重新取得領先。

第4局雙方持續互有攻防，桃園雲豹飛將將戰線延長至第五局。決勝局天鷹穩住陣腳，在關鍵時刻降低失誤、掌握反擊機會，最終以15：12拿下勝利，也為冠軍系列賽打出氣勢。

先發舉球員禹良聖表示，這場比賽能夠拿下來，關鍵在於團隊有人挺身而出，「思丹今天有跳出來，對手也有針對隊長陳建禎做佈防，但大家在場上都有互相支援。」談到自己的表現，禹良聖認為仍有進步空間，「如果要給自己打分數，大概是60分、算是及格。今天有看出對手的策略，但在執行和穩定度上還可以再更好。」

台鋼天鷹在冠軍賽搶下首勝。（台鋼天鷹提供）台鋼天鷹在冠軍賽搶下首勝。（台鋼天鷹提供）

台鋼天鷹在冠軍賽搶下首勝。（台鋼天鷹提供）台鋼天鷹在冠軍賽搶下首勝。（台鋼天鷹提供）

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