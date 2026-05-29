中職》林書逸夢幻一擊！ 「很感謝兄弟...」

富邦悍將林書逸（中）敲出勝利打點獲選單場MVP，賽後跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕前中信兄弟外野手林書逸去年遭釋出，今年來到富邦悍將，今天首度升上一軍就立大功，7局下棒打呂彥青，敲出2分打點三壘安打突破僵局，最終富邦就以4：2擊敗兄弟，同時也是隊史第3萬4000支安打。

「很感動！」林書逸說，沒想到轉隊第1場就能為球隊做出貢獻，很開心，跟前兄弟隊友都很熟悉，不過上場就沒什麼感覺，因為場下都是朋友，場上沒有朋友，「很感謝兄弟，陪了我快10年，進職棒到現在多半都待在兄弟，只是今年轉隊剛好有表現。」

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林書逸直言，今年轉隊來到富邦，一開始給自己的壓力有點大，有點亂了陣腳，後來跟其他人聊過之後，覺得自己也沒那麼重要，有一次跟台鋼雄鷹比賽，劉時豪一眼就看出他的壓力，「時豪就說自己有兩次轉隊經驗，跟我聊很多，我聽了之後才釋懷，把自己做好，不用太在意成績。」

當初遭兄弟釋出，富邦和台鋼都向林書逸遞出橄欖枝，老婆建議他就照自己的心情去走，再遠都沒關係，她會很支持他，也會把小孩和家庭照顧好，「我們家在高雄，今天老婆還在猶豫要不要要來大巨蛋看球，只是沒地方住，還要帶著兩個小孩北上，我覺得還是不要好了，下禮拜高雄有比賽，我會撐到那時候再回去給他們看。」

今天富邦悍將在大巨蛋主場湧入2萬6510名球迷，邦迷加油聲浪震撼全場，林書逸說，以前覺得兄弟球迷加油聲勢很恐怖，現在覺得富邦球迷應援聲勢一點都不輸兄弟，感覺沒有太大差別。

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