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中職》張祐嘉生涯首支再見安打 味全龍8：7逆轉勝統一獅

2026/05/29 22:46

味全龍勝統一獅。（記者塗建榮攝）味全龍勝統一獅。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍打完5局雖落後6分，打線卻在比賽後段發動兇猛反撲，趕在正規9局結束扳平比數逼出延長賽，再於10局下由張祐嘉擊出生涯首支再見安打，以8：7逆轉擊敗統一獅，不僅追平隊史最大比分差逆轉，上半季封王魔術數字減為M16。

獅隊1局上先靠蘇智傑轟出2分彈先馳得點，2局上又靠陳重羽、邱智呈相繼安打各添1分，5局上再靠蘇智傑擊出三壘安打追加2分，打完5局就讓伍鐸帶著6分失分退場，林詔恩生涯第4次投滿6局，只被張政禹擊出唯一的安打無失分。

獅隊讓林詔恩續投第7局，1出局後被李凱威、蔣少宏連續安打失1分，獅隊啟動牛棚接替林詔恩，被陳子豪安打再失1分，8局下味全猛攻8人次灌進3分，把比數追成只差1分，9局下獅隊派終結者鍾允華關門，卻被劉基鴻適時安打扳平比數，進入本季第8場延長賽。

獅隊雖於10局上靠林佳緯抓林凱威第1球就敲安，以7：6拿回領先，10局下換投黃竣彥卻壓不住陣腳，味全先靠陳子豪關鍵三壘安打再次扳平，再由張祐嘉擊出再見安打結束比賽，連總教練葉君璋都頻頻驚呼「真的太誇張了！這些球員真的太強了，這段時間的表現實在不簡單。」

葉君璋指出，打完5局就落後6分，心想這場應該不用緊張了、可以放鬆去打了，除了張祐嘉的再見安打，陳子豪連續2場擊出雙安也很關鍵，這場不但都打在比賽後段，還貢獻2分重要打點，「這2場比較像他該有的樣子，前1場打出雙安，相信他的心裡會比較篤定一點，現在他很放心在揮棒，不會像之前是有壓力在打，希望他能把這樣的心態保持下去。」

葉君璋認為，這場一開賽就處於落後的主因，在於伍鐸面對第1局獅隊首名打者邱智呈，有顆好球沒有獲得裁判青睞造成保送，然後被蘇智傑擊出全壘打掉2分，「這個點對伍鐸造成的影響很大，導致他投起來不是很順，有時候運氣就是這樣。」

味全龍勝統一獅。（記者塗建榮攝）味全龍勝統一獅。（記者塗建榮攝）

張佑嘉。（記者塗建榮攝）張佑嘉。（記者塗建榮攝）

張佑嘉。（記者塗建榮攝）張佑嘉。（記者塗建榮攝）

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