世足48強巡禮》維京海盜睽違28年回歸！哈蘭德領軍挪威盼掀北歐狂潮

哈蘭德。（資料照，美聯社）

挪威

參賽次數：4次（1938、1994、1998、2026）

奪冠次數：0次

上屆戰績：未晉級會內賽

晉級方式：歐洲區資格賽小組賽第

總教練：索爾巴肯（Stale Solbakken）

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主力球星：哈蘭德（Erling Haaland）

球隊介紹：

「維京海盜」挪威睽違28年重返世界盃舞台，本屆在競爭激烈的I組，與強權法國、塞內加爾以及伊拉克同組，其中和法國一戰被視為這組小組賽最大亮點。

挪威在這次資格賽展現出極致的統治力，在歐洲區小組賽以8戰全勝的完美戰績強勢出線，期間更狂轟37球僅失5球，甚至雙殺了傳統豪門義大利，無疑是近年國際足壇進步最神速的隊伍之一。

這支北歐雄師以極具破壞力的進攻名震歐洲，團隊身材高大且兼具速度與細膩的技術配合。挪威陣中擁有黃金世代的豪華陣容，除了有中場核心厄德高負責穿針引線，更有在會外賽瘋狂砍下16顆進球的當家神鋒哈蘭德坐鎮。

在總教練索爾巴肯的帶領下，挪威成功擺脫了過去高度依賴單一球星的困境，轉變為多點開花、戰術運作純熟的立體進攻體系。帶著席捲歐洲的進攻狂潮，挪威不僅要在小組賽中突圍，更有望化身本屆賽事最大的黑馬，全力衝擊隊史最佳戰績。

挪威隊名單：

後衛：艾耶（Kristoffer Ajer） 、雷爾森（Julian Ryerson）、厄斯蒂高（Leo Ostigard）、沃爾費（David Moller Wolfe）、佩德森（Marcus Holmgren Pedersen） 、海根（Torbjorn Heggem） 、比約坎（Fredrik Bjorkan）、法爾切納（Henrik Falchener） 、蘭格斯（Sondre Langas）

中場：厄德高（Martin Odegaard）、貝格（Sander Berge） 、奧爾斯尼斯（Fredrik Aursnes） 、伯格（Patrick Berg）、圖斯特維治（Kristian Thorstvedt）、托爾斯比（Morten Thorsby）、阿斯加爾德（Thelo Aasgaard）

前鋒：哈蘭德（Erling Haaland）、索洛夫（Alexander Sorloth）、拉爾森（Jorgen Strand Larsen）、巴布（Oscar Bobb） 、海于格（Jens Petter Hauge）、努薩（Antonio Nusa）、謝爾德呂普（Andreas Schjelderup）

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