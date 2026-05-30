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跆拳道》「全台都會注意你」 17歲王婕菱當選名古屋亞運國手

2026/05/30 06:51

王婕菱。（資料照，取自世界跆拳道總會官網）王婕菱。（資料照，取自世界跆拳道總會官網）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕跆拳道代表隊進行名古屋亞運跆拳道國手選拔最終決選，女子49公斤級上演新世代好手對決，亞錦賽17歲金牌小將王婕菱在先敗1場的情況下後來居上，連勝2場擊敗世錦賽金牌劉侑芸，取得亞運資格。

上週結束的烏蘭巴托亞錦賽，王婕菱獲女子46公斤級金牌，劉侑芸則拿下女子49公斤級銀牌。

亞運決選採三戰兩勝制，就讀義峰高中的王婕菱，首戰1：2告負，但第2戰直落二拿下，把戰局帶入關鍵第3戰。

第3戰第一回合，王婕菱在邊線被劉侑芸卡腳，在剩1秒的情況下被頂出界吞警告，以0：1不敵，第二回合憑藉兩記上端踢擊命中，以7：6驚險追平。

第三回合王婕菱又與劉侑芸卡腳，但這次劉侑芸重心不穩倒地吞警告，王婕菱先拿1分，並一路守住對方反撲，以1：0拿下，最終2比1的回合數獲勝。

王婕菱表示，比賽採取順其自然、正常打的心態，不去在乎輸贏，她坦言：「本來覺得沒機會贏，所以盡力就好，不要在意勝敗。」

「亞運就是全台灣人都會關注你比賽，所以平常心面對，不要被擊倒就好。」王婕菱笑說，但自己很想要去日本，所以對亞運很期待。

王婕菱從小學習芭蕾舞，但實在不感興趣，母親一定要她選一項運動，於是在同學邀請下學習跆拳道，原本父母親擔心她受傷，但進入校隊後一週，被高強度訓練嚇到，回家向父母哭訴要退隊，反而被要求堅持下去。

「當時覺得沒得含扣（反抗），就一路堅持下來。」王婕菱提到，也沒想到會這麼早選到亞運國手。

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