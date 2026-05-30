世足48強巡禮》「特蘭加雄獅」猛爆出擊！名將馬內回歸 塞內加爾盼成黑馬突圍

馬內。（資料照，路透）

塞內加爾

參賽次數：4次（2002、2018、2022、2026）

奪冠次數：0次

上屆戰績：16強

晉級方式：非洲區資格賽小組賽第1

總教練：提亞夫（Pape Thiaw）

主力球星：馬內（Sadio Mane）

球隊介紹：

「特蘭加雄獅」塞內加爾連續3屆強勢登上世界盃舞台，本屆世界盃被分在I組，同組對手包括法國、挪威以及亞洲勁旅伊拉克。

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當家明星前鋒馬內在上屆卡達世界盃因膝傷在賽前臨時缺席，重挫球隊戰力，這屆重磅回歸，盼再度率領特蘭加雄獅締造傳奇。

塞內加爾在非洲區資格賽 B 組以出色的團隊防守與高效率的防守反擊戰術，力壓群雄以小組第一出線。這次世界盃由教頭提亞夫掌兵符，陣容包含科里巴利（Kalidou Koulibaly）、A.門迪（Antoine Mendy）等經驗老到的防守悍將，以及明星前鋒傑克森（Nicolas Jackson）、英超熱刺新P.薩爾（Pape Matar Sarr）等人，陣中充斥著英超主力的黃金骨幹。

塞內加爾最終26人大名單中，有多達21人效力於歐洲5大聯賽，團隊身價與戰力不容小覷。而這支非洲傳統強權以極其強悍的身體對抗性、驚人的邊鋒衝刺速度聞名，加上防守反擊極具殺傷力，將為對手帶來莫大壓力。他們在小組賽首戰強碰宿法國，不禁令人想起2002年日韓世界盃時，他們爆冷擊敗衛冕軍的榮耀時刻。

塞內加爾這屆不僅要在小組賽全力突圍，更將目標鎖定在衝擊隊史最佳的8強紀錄。

塞內加爾名單：

後衛：科里巴利（Kalidou Koulibaly） 、M.薩爾（Mamadou Sarr）、塞克（Abdoulaye Seck）、雅各布斯（Ismail Jakobs）、尼亞卡泰（Moussa Niakhate）、A.門迪（Antoine Mendy）、E.迪烏夫（El Hadji Malick Diouf）、姆博（Moustapha Mbow）、I.卡馬拉（Ilay Camara）、迪亞塔（Krepin Diatta）

中場：蓋伊（Idrissa Gana Gueye）、西塞（Pathe Ciss）、迪亞拉（Habib Diarra） 、L.卡馬拉（Lamine Camara）、P.薩爾（Pape Matar Sarr）、蓋耶（Pape Gueye）

前鋒：馬內（Sadio Mane）、傑克森（Nicolas Jackson）、I.恩迪亞耶（Iliman Ndiaye） 、薩爾（Ismaila Sarr） 、C.恩迪亞耶（Cherif Ndiaye）、姆巴耶（Ibrahim Mbaye）、A.迪奧（Assane Diao）、迪昂（Bamba Dieng）

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