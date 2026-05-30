法網》喬科維奇5盤大戰先盛後衰 遭19歲巴西小子逆轉

喬科維奇（左起）與豐塞卡。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）歷經5盤大戰先盛後衰，終以6：4、6：4、3：6、5：7、5：7遭到年僅19歲的巴西小子豐塞卡（Joao Fonseca）逆襲，39歲塞爾維亞老將在2026年法國網球公開賽第3輪抱憾止步，依舊無緣挑戰大滿貫25冠歷史紀錄。

法網二連霸的西班牙衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）受傷沒打，同被譽新世代雙雄的義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）次輪爆冷出局，各界認為第3種子喬科維奇已少了爭冠最大障礙，不料天賦十足的豐塞卡扮演攔路虎，連丟2盤後強力反撲，決勝盤更從1：3逼成4：4平手，關鍵第11局再度破發，最終纏鬥4小時53分鐘出線，也是職業生涯第2度扳倒Top10勁敵，並代表今年即將誕生全新的冠軍。

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「說實話，我並不相信自己能贏。」豐塞卡成為首位在大滿貫舞台擊敗前球王喬科維奇的青少年，同時首闖四大賽16強，賽後接受場邊採訪時說：「我只是盡情發揮，享受在球場上的時光。能和他交手真是太棒了，我們擁有如此偉大的偶像，能和他同場競技就是種榮幸。這是我首次和他交鋒，所以我要感謝他，我真的非常高興。」

至於「三巨頭」現役最後一人的喬科維奇，提前兵敗巴黎羅蘭加洛斯，打擊勢必相當沉重，隨著身體老化與更多新生代崛起，明年若想再挑戰法網紅土第4冠，情勢恐將更不樂觀。

喬科維奇。（路透）

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