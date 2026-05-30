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MLB》恭喜！台灣英雄「費仔」重返大聯盟 守護者教頭透露有望先發

2026/05/30 07:36

費爾柴德。（資料照，路透）費爾柴德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網守護者隨隊記者史岱賓（Tim Stebbins）報導，守護者當家明星外野手史蒂芬‧關（Steven Kwan）因請喪假，從3A叫上台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），為了騰出40人名單空間，內野手阿里亞斯（Gabriel Arias）轉進60天傷兵名單。

30歲的費爾柴德過去曾在響尾蛇、水手、巨人、紅人與勇士登上大聯盟，今年與守護者簽下小聯盟合約，並在開季前代表台灣隊參加經典賽，成為隊史首位大聯盟級混血球員，並在賽事期間4戰敲2轟，加上帥氣外型，圈粉許多球迷。

費爾柴德在春訓熱身賽出賽10場，27打數敲6安包含1轟，貢獻1分打點，打擊率0.222、攻擊指數0.683，最終無緣擠進開季名單，從3A出發。不過「費仔」本季在3A繳出屠殺級數據，出賽46場打擊三圍.289/.417/.479，攻擊指數0.896，敲出5轟、15分打點。

如今費爾柴德等到機會重返大聯盟，守護者總教練沃格特（Stephen Vogt）表示，右打外野手的費爾柴德，過去面對左投擁有出色成績，不管是擔任代打人選，或是在美國時間週日先發面對左投都很適合，「感覺是時候讓他加入我們了。」

守護者今天與紅襪展開3連戰，紅襪首戰以牛棚左投薩馬涅戈（Tyler Samaniego）擔任假先發，費爾柴德則在板凳待命。至於美國時間週日（台灣時間下週一）雙方第3戰交手，紅襪預計派出明星左投蘇雷亞斯（Ranger Suarez），屆時「費仔」是否先發值得關注。

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