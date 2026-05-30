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MLB》近況超低迷！金慧成遭道奇下放3A 被DFA的明星工具人回來了

2026/05/30 08:12

金慧成。（資料照，路透）金慧成。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據《加州郵報》記者哈里斯（Jack Harris）報導，道奇與4天前才指定讓渡（DFA）的前明星工具人艾斯皮納（Santiago Espinal）重新簽約，並將南韓工具人金慧成下放3A。不過道奇40人名單已滿，因此後續仍須有陣容異動，才能將艾斯皮納加回40人名單。

艾斯皮納本季26場出賽只敲出1轟、4打點，打擊率0.220、攻擊指數0.604，日前因K.赫南德茲（Kike Hernández）歸隊而遭DFA，成為自由球員後回到3A。然而赫南德茲又再次進入傷兵名單，加上T.赫南德茲（Teoscar Hernández）也倒下，讓艾斯皮納再度回到大聯盟。

道奇也把近況不佳的金慧成下放3A，雖然他本季打擊三圍.259/.323/.328、wRC+87不算到非常差勁，但他進入5月時的打擊三圍還有.296/.371/.389，但整個5月的打擊三圍只有.226/.279/.274。

道奇日前拉上弗里蘭（Alex Freeland），預計接下來會由他鎮守二壘。《MLBTR》分析，雖然艾斯皮納打擊也不突出，但金慧成相對年輕又有複數年合約在身，因此考量養成計畫，選擇將他下放3A繼續磨練，並將艾斯皮納當成短期過渡方案。

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