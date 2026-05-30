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法網》爆冷遭逆襲寫難堪紀錄後告別紅土？喬科維奇吐心聲：我不知道

2026/05/30 08:39

喬科維奇。（美聯社）喬科維奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年法國網球公開賽第3輪，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）歷經5盤大戰先盛後衰，爆冷遭年僅19歲的豐塞卡（Joao Fonseca）逆襲。對於明年是否再戰紅土，喬科維奇無法給出明確答案。

喬科維奇開賽連拿2盤後遭到豐塞卡反撲，最終連丟3盤，爆冷在第3輪止步。這是喬科維奇自2024年美網以來在大滿貫賽事中最差成績，更是他生涯第2度在大滿貫賽事中，取得2盤領先後遭到逆轉，上次是2010年，同樣發生在巴黎。

喬科維奇最近一次奪下大滿貫冠軍是2023年美網，之後兩度與史上第25座大滿貫金盃擦身而過，如今再度失利，賽後記者會被問及明年是否還會參加法網，這位3屆法網冠軍回答：「我不知道。」被進一步詢問這場失利是否象徵紅土告別戰，他同樣表示：「我不知道。」

談到自己在法網的歷史地位，喬科維奇坦言，現在很難去思考這些是，「但同時，比賽後段有幾次我感覺自己快站不穩了，然而望向觀眾席仍有滿滿的力量與支持，那種感覺很神奇。所以如果把輸球的負面情緒擺到一旁，其實還是有很多值得驕傲的事情。一路走來，我真的很感激能有這些體驗，只要我還有熱情、實力和動力，為什麼要停下來呢？」

本屆法網，2連霸的西班牙衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷缺席、義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）次輪爆冷出局，讓外界看好喬科維奇爭冠利多。但喬科維奇直言他不在乎所謂的爭冠機會，同時他自認在本屆賽事狀態不錯，「考量到我先前因傷休養3個月，之後又直接投入這項賽事，我認為自己表現很棒，對自己的狀態感到滿意。」

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